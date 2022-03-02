15 млн за два дня. В Чехии ведут беспрецедентную кампанию сбора денег на оружие для Украины

Фото: В Чехии собирают деньги на оружие для украинской армии (Gerry Images)

Желающие могут профинансировать покупку гаубицы, боевой машины пехоты или даже танка

В Чехии начали уникальную кампанию по собору средств на вооружение для Украины. За два дня уже собрано более 15 миллионов долларов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Atlanticcouncil.

Научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета и дипломат Петр Тома описывает, как в Чехии быстро стали собирать деньги для Украины и какие результаты это уже принесло.

Украинцы противостоят крупнейшему в Европе вторжению со времен Второй мировой войны

Новая кампания по сбору средств на вооружение может помочь спасти Украину, пишет он.

"Сегодня мир усердно работает над тем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии. Хотя санкции - это хорошо, украинцы отчаянно нуждаются в оружии, поскольку они пытаются противостоять крупнейшему в Европе вторжению со времен Второй мировой войны", - отмечает дипломат.

По словам автора статьи, вопрос вооружения Украины больше не является делом только правительств, как это было ранее:

"Мир меняется. 26 февраля посольство Украины в Праге в тесном сотрудничестве с официальными лицами Чехии запустило краудфандинговую кампанию для обеспечения финансирования закупок оружия".

Фото: В Чехии начали уникальную кампанию по сбору средств на вооружение для Украины (Getty Images)

Благодаря такому новому формату, любой желающий теперь может внести непосредственный вклад в приобретение оружия для Украины.

"Модель – такая же, как в инициативах по сбору средств, которые позволяют людям усыновить животное в зоопарке. Желающие могут объединиться, чтобы профинансировать покупку гаубицы, боевой машины пехоты или даже танка", - пишет Петр Тома.

Быстрый ответ на агрессию. В Чехии помнят советское вторжение в 1968 году

Идея сбора денег от частных чешских доноров является спонтанным ответом на российскую агрессию и отражает сотрудничество между посольством Украины в Праге, чешскими официальными лицами и службами безопасности, пишет автор:

"Чешский исторический опыт советского вторжения в 1968 году также сыграл значительную роль. Не случайно в день старта кампании президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Чехии Петру Фиале".

Фото: Советские танки Т-55 с "полосами вторжения" во время операции "Дунай" в Чехословакии, 1968 год (wikipedia.org)

Еще одним ключевым фактором, повышающим потенциал этой кампании, является крупная оборонная промышленность Чехии.

"Из-за этого такую кампанию вести проще, чем в других европейских странах. Чехи считают оружие традиционной частью своей промышленности и важной частью национального экспорта. Помимо современной военной промышленности, на складах государственного и частного секторов в Чешской Республике находится значительное количество оружия советских времен, которое хорошо знакомо украинцам", - отмечает Петр Тома.

Деньги немедленно направляют на закупку оружия для украинской армии

По словам автора, новая кампания по сбору денег в Праге уникальна.

Есть несколько других акций. Правительство Украины и другие учреждения открыли счета для пожертвований. Но это либо общие кампании, либо сосредоточены на гуманитарной помощи, а не на оружии.

"За первые два дня после запуска кампании было собрано более 15 миллионов долларов США. Что еще более важно, деньги не остаются на счету посольства Украины в Праге. Они было немедленно отправлено компаниям-участникам, и в настоящее время оформляется экспорт закупленного оружия".

В ответ на этот глобальный спрос к первоначальному счету в чешских кронах для пожертвований был добавлен счет в долларах США. Имеющиеся запасы оружия в Чехии оцениваются в более чем 100 миллионов долларов США, и правительства могут также иметь возможность присоединиться к этой инициативе.

Для кампании украинцы составили список пожеланий на основе того, что есть в наличии на чешских складах.

Некоторые товары из украинского списка могут выходить за рамки того, что уже готово к отправке из Чешской Республики, поэтому проект может расшириться на несколько других стран Центральной и Европы.

Отметим, в ООН хотят срочно предоставить Украине помощь на 1.7 млрд долларов.

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