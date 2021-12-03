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Забрали "звезды" и запретили принимать гостей. Названы отели, которые закрыли в Египте после проверок

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 16:40
Забрали "звезды" и запретили принимать гостей. Названы отели, которые закрыли в Египте после проверок Фото: Отдых в Египте (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

После отравления в Хургаде инспекции прошли в 500 гостиницах

По курортам Красного моря в Египте прошли масштабные проверки – некоторое отели закрылись, другие лишись "звезд".

В ноябре инспекции прошли в более 500 объектах в Египте. Причиной стало массовое отравление полусотни туристов в одном из отелей Хургады 30 октября.

Стоит отметить, что названия отелей, которые приняли решение закрыть, сначала не раскрывали. Однако список гостиниц, которые больше не будут принимать туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, появился позже: его получили украинские турагенты. Перечень отелей также оказался в распоряжении РБК-Украина.

Проверили полтысячи объектов: понизили "звездность" 30 отелей

Проверки в отелях Египта проходили еще с весны – министерство туризма и древностей Египта отправляло тайные инспекции с целью проверить санитарное состояние объектов и их соответствие заявленной категории. Летом несколько отелей закрыли до устранения проблем с кухней или канализацией.

Забрали &quot;звезды&quot; и запретили принимать гостей. Названы отели, которые закрыли в Египте после проверокФото: В отелях Египта прошли масштабные проверки (booking.com)

После того, как одном из отелей Хургады отравились более полусотни туристов из разных стран, среди которых были украинцы, инспектирование развернулось с новой силой.

По сообщениям СМИ, министерство туризма и древностей страны в ноябре провело проверку более 500 отелей на курортах Красного моря: Шарм-эль-Шейх и Дахаб, Хургада и окрестные поселки, а также Марса-Алам.

В результате работу 18 отелей ограничили, сообщала АТОР, в провинции Южный Синай закрыли 3 объекта размещения, в провинции Хургада – 6. В девяти гостиницах из-за плохого санитарного состояния запретили работу кухонь. Чтобы вернуться к работе, они должны устранить нарушения.

Забрали &quot;звезды&quot; и запретили принимать гостей. Названы отели, которые закрыли в Египте после проверок

Фото: Инспекторы обнаружили антисанитарию на кухнях некоторых отелей (pixabay.com)

Также оказалось, что 30 отелей не соответствовали заявленном уровню сервиса, и их понизили в "звездности". Так, в Южном Синае свой статус потеряли:

  • два отеля 5*;
  • четыре отеля 4*;
  • шесть отелей 3*;
  • два отеля 2*.

В провинции Красное море не оправдали свою категорию 17 гостиниц:

  • пять отелей 5*;
  • восемь отелей 4*;
  • два отеля 3*;
  • два отеля 2*.

По заявлениям министерства туризма Египта, тайные проверки в курортных локациях продолжаются.

Какие отели в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде закрылись: список турагента

Федерация туристических палат Египта предупредила своих участников о временном закрытии 9 гостиниц со ссылкой на приказ министерства туризма.

Забрали &quot;звезды&quot; и запретили принимать гостей. Названы отели, которые закрыли в Египте после проверок

Фото: Пляж отеля в Египте (booking.com)

В распоряжение редакции РБК-Украина попал список отелей, которые больше не имеют права принимать туристов в ближайшее время из-за выявленных нарушений.

Отмечается, что закрытые объекты – "недорогие". Так, в Хургаде прекратили работу такие отели:

  1. Horizon Resort 4*;
  2. Sphinx Aqua Park Beach Resort 4*;
  3. Grand Hotel Hurghada 4*.
  4. Al Ahlam Abu Soma Safaga в Сафаге;
  5. название еще одного отеля в Сафаге не уточняется.

В провинции Красное море на курорте Шарм-эль-Шейх приостановили работу отели:

  1. Luna Sharm Hotel 3*;
  2. Holiday Inn 4*;
  3. Sharm Bride Aqua Hotel Resort & Spa 4*;
  4. Aida Sharm El Sheikh 2*.

К регулярным проверкам отелей в Египте планируется привлечь международных экспертов. Также в каждом отеле должен работать свой контролер качества.

Напомним, мы писали, что происходит с чартерными рейсами в аэропортах Египта.

Также мы рассказывали, что в Египте открыли новую локацию для туристов.

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