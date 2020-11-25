"Все еще плохо знаем свою страну": почему мы мало путешествуем по Украине

Фото: Коростышевский карьер, Житомирская область (wikipedia.org)

Внутренний туризм Incognita: как сделать украинские локации популярными

Мы очень плохо знаем Украину в контексте внутреннего туризма. Некоторые территории или направления не знаем вообще.

Вот просто сейчас назовете пять направлений для отпуска, кроме Одессы, Львова и Карпат? А 5-7 идей для тура выходного дня без подсказки Google? А 10 мест для поездки на пару часов в радиусе 50 километров? Но вы точно знаете 5-10-20 стран, куда хотите поехать, как только откроют границы. И по 10-20-30 мест в этих странах, которые хочется посетить.

А что не так с нашим внутренним, локальным туризмом?

Ведь у нас есть тысячи локаций, которые могут генерировать мощный туристический поток, исчисляемый в миллионах человек. Есть шикарное историческое наследие, второе место в Европе по количеству замков, реки и озера, пляжи и степи, города с тысячелетней историей и десятки тысяч достопримечательностей.

И, тем не менее, отдых внутри страны до недавнего времени сводился всего к двум форматам: море летом и горы зимой. Исторически так сложилось, что именно внутренний туризм в Украине многие годы был, мягко говоря, на задворках, без какой-либо действенной стратегии развития, без финансирования со стороны государства.

Как это ни странно, только благодаря пандемии и закрытым границам в нынешнем году вырос спрос на отдых внутри страны. Карантин-карантином, а потребность в путешествиях осталась. Да и жизнь в постоянном стрессе тоже требует качественно отдыхать вне дома.

Что же нужно, дабы шанс на развитие для внутреннего туризма превратился в нечто реальное?

Фото: Каменец-Подольский, Хмельницкая область (wikipedia.org)

За 10 месяцев 2020 года я проехал по Украине больше 30 000 км. От Азовского побережья до Закарпатья. От Одессы до границы с Беларусью. Последний месяц каждые выходные изучаю локации для тура выходного дня (об этом чуть ниже скажу отдельно) в радиусе 200-250 км от Киева.

Собранная информация дает мне право поделиться своей картиной внутреннего туризма по состоянию на сейчас и теми моментами, которые дадут ему настоящий шанс на развитие.

Давайте по порядку.

"Как много людей захотят поехать по таким дорогам?"

Инфраструктура на локациях. Речь идет о закрытии базовых потребностей и элементарном комфорте для туриста: кофе/чай/вода и перекус, туалеты, мусорные баки, навигация вокруг достопримечательности. Ничего из этого нет ни на одной локации, которые я посетил. Коростышевский карьер, Богуславское гранитное обнажение, затопленная церковь в Гусинцах, Каменное село, карьер Высокий камень, Витачов.

То есть, достопримечательность есть, прекрасное место, природа и все такое. Но банально негде сходить в туалет, выпить кофе, купить воды. Да о чем мы говорим, если даже указателей на эти локации нет. Пока не приедешь на место, вообще непонятно, правильная ли дорога или ты заблудился в лесу.

Минимальная инфраструктура на локации – это комфорт гостя, без которого он десять раз подумает, стоит ли ехать. И здесь речь не идет о больших инвестициях: банально местная власть или громада может закрыть этот вопрос и зарабатывать деньги.

Дороги. Справедливости ради скажу, что некоторые трассы в 2020-м отремонтировали. Но стоит с них свернуть – жесткая жесть.

Простой пример – Каменное село. Из Киева до него – 250 км. И если 230 км можно проехать за 2 часа, остальные 20 км – еще полтора часа, это если у вас полный привод и высокий клиренс. Иначе оставляем машину в ближайшем селе и 3 км топаем пешком. По грязи и полуметровых лужах. Или - церковь в Гусинцах. 10 км дороги через лес между соснами по оврагам.

Фото: Дороги - одна из существенных проблем, мешающих развитию туризма в Украине (РБК-Украина/Виталий Носач)

Подъезд к каньону в Буках – если совсем не жаль машины и есть деньги на ремонт. Как много людей захотят туда поехать по таким, с позволения сказать, дорогам? А могли бы ездить в туры выходного дня, много и часто. Особенно – когда границы закрыты. Ну прекрасный же вариант - узнать свою страну и посмотреть, насколько она красива. Заодно – заплатить за экскурсию, питание. Почему нет?

"Из Бердянска или Запорожья во Львов или Ужгород и обратно - двое суток в дороге"

Транспорт. Он критически необходим для внутреннего туризма. И не только в контексте убитых вагонов и ржавых автобусов. Еще – скорость поездки. Давайте снова на простом примере. Допустим, люди из Николаева или Кропивницкого хотят поехать в Киев на выходные погулять.

Даже если выехать в пятницу вечером, на прогулку будет одна суббота. Потому что в воскресенье надо утром выехать обратно, чтобы в понедельник быть на работе. Иными словами, надо сутки провести в дороге.

А если ехать с Бердянска или Запорожья во Львов или Ужгород? Двое суток в дороге. Решить вопрос можно внутренними перелетами. И ключевое здесь – доступными по цене. К примеру, сейчас слетать в Одессу из Киева на выходные двум туристам будет стоить больше 14 000 грн.

Как думаете, много желающих? Вот вам одна из причин, почему многие локации работают только летом. Хотя я бы с удовольствием ездил круглый год по очень разным направлениям. Думаю, желающих было бы очень много.

Фото: Батурин, Черниговская область - одна из ярких туристических локаций (РБК-Украина)

"Найти информацию, куда поехать и что посмотреть - миссия невыполнима"

Доступность информации. Следствием того, что на внутренний туризм годами никто не обращал внимания, критически мало достоверной информации о локациях, кроме "раскрученных". Я потратил около 3 часов серфинга в интернете, чтобы найти хоть что-то похожее на маршрут в Гусинцы. Один сайт противоречит другому, на одном пишут, что можно проехать на авто, на другом – что только лодкой.

Поехали в Ржищев, прочитав о лодках. На месте - телефоны трех типа перевозчиков-гидов, которые организовывают лодочные экскурсии к затопленной церкви. В результате все поехать отказались. Прохладно, уже лень, давайте весной, мы только в выходной. Хотя стоит это все 600 грн за 40 минут. Серьезно? Вот здесь я обеими руками за сертификацию и лицензирование гидов.

О множестве достопримечательностей - информация за 2010-12 года, совершенно утратившая актуальность. На двух ресурсах написано, что можно запросто доехать до Каменного села. Как оказалось, имеется в виду летом и когда нет дождей. Но об этом узнаешь, упершись машиной в грязь и колею.

"Разные локации могли бы принимать сотни тысяч туристов в год"

Маркетинг и промо территорий. Туризм – это еще и о легендах, историях, мифах. Даже придуманных и "запакованных" в красивый маркетинг. Не факт, что события были, но есть красивая легенда, которая прекрасно продает.

Посмотрите на Варшаву, которая до карантина принимала около 25 миллионов туристов ежегодно. Задумайтесь – 25 миллионов. И это не Рим и не Венеция. В Варшаве не так много локаций для посмотреть. Но есть качественный маркетинг.

Фото: Село Татаров, Ивано-Франковская область (РБК-Украина)

У нас едва ли не единственный пример правильной коммуникации – Львов. А остальные дестинации? Даже перечисленные выше достопримечательности могли бы принимать сотни тысяч туристов в год. Только о них или не знает никто, или добраться туда настолько сложно, что лучше не ехать.

"Как много из вас пользовались услугами турагентства для отдыха в пределах Украины?"

Пакетные туры и готовые предложения, в том числе – формата короткого отдыха на выходные. Простой вопрос: как много из вас пользовались услугами турагентства для отдыха в пределах Украины? Годами отели и турагентства работали в разных плоскостях. Первые – сами и через посредников получали гостей. Вторые – только на выездной трафик. Всех все устраивало.

Пока не оказалось, что границы могут быть закрыты, и единственное направление для туризма – внутреннее. Но за это время и отели научились работать без турагентств, и туристы - сами по себе. Хотя тема готовых туров по стране, от премиальных до бюджетных, очень нужная, и тоже - в числе "must have" для цивилизованного развития внутреннего туризма. Сейчас внутренний туристический продукт как пакетное предложение – скорее исключение.

Сервис. Лет пять назад я делал опрос в своем Facebook-профиле о сервисе в индустрии гостеприимства.

Тогда около 65% людей жаловались на плохой сервис. Похожий опрос сделал и месяц назад. Проблемы с сервисом все еще оставались на первом месте, но на них в первую очередь обратили внимание только 30% комментаторов.

Фото: Лемурийское озеро, Херсонщина (wikipedia.org)

Да, сервис становится лучше. У нас есть масса замечательных отелей с хорошим сервисом. Но есть огромное число заведений, где собственники повторяют ежегодные мантры "зачем что-то делать и так приедут" и "мы персонал научим, а они уйдут к конкурентам". Или вот это: "перед сезоном учить не актуально", "в сезон – некогда", "после сезона – незачем".

Что на выходе? Люди, которые в силу карантина решили провести отпуск в Украине, приезжают в заведения "и так приедут". Сталкиваются с возможностью забронировать номер только по телефону (зачем нам эти онлайны, наши гости еще с 1976 года по телефону бронировали), "шо вы хотели" при регистрации, койко-местами, питанием а-ля столовая завода железобетонных изделий, грязными пляжами, уборкой номера раз в неделю.

Конечно, гости сравнивают свой потребительский опыт, задают вопрос "а какой смысл?" и делают соответствующие выводы.

"Говорить о проблеме – это уже искать пути ее решения"

Этим текстом я совершенно не хочу сказать, что все плохо. Его цель – обратить внимание на внутренний туризм. Он незаслуженно забыт, хотя потенциал у него - огромный и недооцененный.

Мне искренне хочется, чтобы по окончании карантина мы продолжали узнавать Украину туристическую. Чтобы путешествовать по стране было так же комфортно, как слетать в Европу, чтобы сотни, тысячи локаций ожили и радовали туристов.

Да, это сделать сложно. Но говорить о проблеме – это уже искать пути ее решения. Иначе в посткарантинную эру снова сотни самолетов повезут нас в Италию, Грецию, Турцию и Чехию, Штаты и ОАЭ. А наши туристические локации продолжат обростать сорняками, лишь изредка видя только очень целеустремленных туристов-экстремалов.

Я очень не хочу, чтобы отдых в Украине был только потому, что закрыты границы.

Напомним, ранее глава Гостуризма Марьяна Олеськив в колонке для РБК-Украина рассказала, почему в Чернобыле стоит побывать каждому туристу.

Также сообщалось, что ждет украинских туристов с новыми правилами авиаперелетов, которые начали действовать в ноябре.