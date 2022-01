Старше руин Помпеи. В Италии откроют масштабный туристический объект

В Неаполе летом для туристов откроют доступ к части древнего кладбища с уникальными артефактами

В июне 2022 года в Неаполе для туристов откроют часть древнегреческого некрополя IV века до н. э., сообщает CNN Travel.

Город известен римскими руинами Геркуланума и Помпеи, разрушенными извержением Везувия в 79 году н. э., но последняя туристическая достопримечательность Неаполя показывает совсем другую сторону города.

Археологический памятник "Гипогей улицы Кристаллини" (Ipogeo dei Cristallini) является частью древнего кладбища, расположенного в районе Санита, как город назывался 2300 лет назад.

Это кладбище на 400 лет старше руин Помпеи. Некрополь был построен древними греками, которые основали Неаполь в VIII веке до нашей эры и сохранили его полностью греческим городом, даже когда столетия спустя он перешел под контроль римлян.

По словам археологов, это открытие может изменить наше представление о Неаполе, Средиземноморье в древние времена и даже о греческом искусстве. Кроме того, участники проекта считают, что это может защитить Неаполь от туристического бума, который, если он продолжится, может привести к чрезмерному туризму в городе.

Что покажут туристам

Крутая лестница, уходящая под землю, выведет к четырем гробницам. У каждой есть свой парадный вход. Один из них украшают ионические колонны. Они смотрят на тропу, по которой шли скорбящие.

В IV веке до н. э. древние греки строили двухкамерные гробницы. В верхней камере читали молитвы. Ниша нижней камеры, выкопанная в мягкой туфовой скале, предназначалась для захоронения усопших. Помещения-комнаты были оснащены потолочными балками, скамейками, лестницами и даже "кроватями" с высокими матрасами – саркофагами, внутри которых было погребено по несколько тел.

Сейчас некрополь находится под землей. Однако изначально входы в него располагались на уровне улицы.

По мнению археологов, несмотря на ремонтные работы, которые велись в городе в разное время, уровень сохранности кладбища исключительный.

А внутри него до сих пор сохранились яркие росписи. Это тем более важно, что греческие настенные росписи дошли до наших дней в малом количестве.

В одной гробнице есть выкрашенные в алый цвет ступени, ведущие к полу из красного искусственного мрамора. Каменные подушки — бирюзовые с желтыми полосами — имеют красную штриховку по бокам, имитирующую вышивку крестиком, соединяющую ткань.

