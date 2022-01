Старше за руїни Помпеї. В Італії відкриють масштабний туристичний об'єкт

У Неаполі влітку для туристів відкриють доступ до частини стародавнього цвинтаря з унікальними артефактами

У червні 2022 року в Неаполі для туристів відкриють частину давньогрецького некрополя IV століття до н. е., повідомляє CNN Travel.

Місто відоме римськими руїнами Геркуланума і Помпеї, зруйнованими виверженням Везувію в 79 році н. е., але остання туристична пам'ятка Неаполя показує зовсім іншу сторону міста.

Археологічний пам'ятник "Гіпогей вулиці Кристаліні" (Ipogeo dei Cristallini) є частиною стародавнього цвинтаря, розташованого в районі Саніта, як місто називалося 2300 років тому.

Цей цвинтар на 400 років старший за руїн Помпеї. Некрополь був побудований стародавніми греками, які заснували Неаполь у VIII столітті до нашої ери та зберегли його повністю грецьким містом, навіть коли через століття він перейшов під контроль римлян.

За словами археологів, це відкриття може змінити наше уявлення про Неаполь, Середземномор'я за давніх часів і навіть про грецьке мистецтво. Крім того, учасники проєкту вважають, що це може захистити Неаполь від туристичного буму, який, якщо він продовжиться, може спричинити надмірний туризм у місті.

Круті сходи, що йдуть під землю, виведе до чотирьох гробниць. Кожна має свій парадний вхід. Один із них прикрашають іонічні колони. Вони дивляться на стежку, якою йшли скорботні.

У IV столітті до зв. е. стародавні греки будували двокамерні гробниці. У верхній камері читали молитви. Ніша нижньої камери, викопана в м'якій туфовій скелі, призначалася для поховання покійних. Приміщення-кімнати були оснащені стельовими балками, лавами, сходами і навіть "ліжками" з високими матрацами – саркофагами, всередині яких було поховано кілька тіл.

Наразі некрополь знаходиться під землею. Проте спочатку входи до нього розташовувалися лише на рівні вулиці.

На думку археологів, попри ремонтні роботи, які велися в місті в різний час, рівень безпеки цвинтаря винятковий.

А всередині досі збереглися яскраві розписи. Це особливо важливо, що грецькі настінні розписи дійшли донині у малій кількості.

В одній гробниці є пофарбовані в червоний колір сходи, що ведуть до підлоги червоного штучного мармуру. Кам'яні подушки - бірюзові з жовтими смугами - мають червоне штрихування з боків, що імітує вишивку хрестиком, що сполучає тканину.

A Long-Overlooked #Necropolis in #Naples Reveals the Enduring Influence of Ancient #Greece



The Ipogeo dei Cristallini’s well-preserved tombs will open to the public as soon as summer 2022https://t.co/rJSVB99mWz pic.twitter.com/rNRrpa4wuR