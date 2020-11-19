Локдаун в Турции: что изменится для туристов с новыми карантинными ограничениями

Фото: Один из видовых ресторанов Стамбула (скриншот с сайта tripadvisor)

Большинство локаций Стамбула останутся открытыми, заверяют в туркомпаниях

Начиная с 19 ноября, в Турции начинают действовать новые карантинные ограничения с частичным локдауном на выходные дни. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что новые меры предусматривают введение комендантского часа с 20 часов вечера до 10 утра на выходных. Рестораны и кафе смогут работать только "на вынос" и в формате доставки, закроются кинотеатры, выставки, бассейны и муниципальные музеи.

Мы узнали у экспертов туристического рынка, какие из ограничений повлияют на отдых украинских туристов и что необходимо знать о пребывании в стране.

Что предусматривают карантинные ограничения

Как уточняет в комментарии РБК-Украина совладелица сети турагентств "Мер-Ка-Ба" Анжелика Малахай, туристов в Турции могут коснуться такие пункты:

- Разрешено выходить на улицу в выходные дни (суббота-воскресенье) с 10:00 до 20:00. После 20.00 часов выходить запрещено.

- Торгово-развлекательные центры, магазины, рестораны, кафе, салоны красоты будут работать с 10:00 до 20:00.

- рестораны будут обслуживать "на вынос" и на доставку (скорее всего, это не затронет рестораны при отелях).

- Кинотеатры останутся закрытыми вплоть до конца года.

- В рамках ограничений сохраняется также запрет на курение на центральных улицах и площадях.

Что будет с экскурсиями в Стамбуле

Отдельно о введении локдауна просил мэр Стамбула – на этот город-"миллионник" приходится 40% случаев заражения COVID-19 в стране. При этом Стамбул остается одним из самых популярных городов среди украинских туристов для поездок выходного дня и отпуска.

"В том, что Стамбул и Турция ввели ограничения, ничего страшного для наших туристов нет. Введение комендантского часа – как у нас "карантин выходного дня". Это единственное, на что стоит обратить внимание украинским туристам", - объясняет РБК-Украина Андрей Соломко, менеджер турецкого направления туроператора "Центр".

Фото: В Стамбуле останутся работать террасы с видами на город (postcardsfromawideworld.com)

"Днем туристы путешествуют, все экскурсионные программы работают, практически все музеи открыты. Только в Стамбуле три музея закрыли. И то - те, которые находятся под землей и где нет циркуляции воздуха. Прогулка по Босфору доступна. Все мечети и музеи, например, Дворец Топкапы, открыты", - перечисляет эксперт.

Что касается работы магазинов и торговых центров - в субботу и воскресение они будут закрываться в 20:00, а в будние дни работают по обычному графику, уточняет он.

Где можно будет поесть

Начиная с 20.00 пятницы, 20 ноября, рестораны, кондитерские, чайные сады, кофейни, кафе будут работать с 10:00 до 20:00 только "на вынос" или в формате доставки, в том числе - в отели. Можно будет заказать еду онлайн.

Рестораны на территории отеля работают в обычном режиме – у них свой график. Что касается уличных кафе, то там посидеть за столиком внутри запрещено в любой день, отмечает Андрей Соломко.

"Например, на Анталийском побережье питание по системе "все включено" остается работать. В Стамбуле много отелей-бутиков, которые на крыше имеют открытые террасы с видами – там все будет работать. А если туристы захотят поесть в рядом стоящем отеле в ресторане – их пустят, и можно будет забронировать столик", - говорит он.

Фото: Один из видовых ресторанов Стамбула (скриншот с сайта tripadvisor)

При этом вне городов во время трансферов туристы смогут поесть в ресторанах и кафе по программе тура.

"Все локации вне черты города работают без ограничений питания. Например, у нас есть туры по многим городам Турции. По этим программам все то же питание будет входить", - отмечает сотрудник туристической компании.

Каких правил нужно придерживаться

Вся туристическая логистика (трансферы, экскурсионные перевозки) продолжит работать, как и ранее. Городской транспорт в Стамбуле продолжит работу в обычном режиме, отмечает представитель туроператора "Центр".

"Начиная с 20:00 вечера, запрещается выходить на улицу, но это не касается туристов, если у них в это время трансфер из аэропорта в отель или наоборот. Главное, чтобы у туристов были на руках ваучер от туроператора или подтверждение бронирования отеля у самостоятельных путешественников, авиабилеты, страховка", - предупреждает Андрей Соломко.

Фото: Мечети останутся работать (Олег Божко)

Он добавляет: если туристов остановят и спросят, что они делают в это время на улице, можно показать документы на телефоне.

"Если хочется погулять по Стамбулу ночью, это можно сделать во все остальные дни, кроме субботы и воскресенья. Но зачем выходить на улицу в это время, если все закрыто? В субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00 нагуляться нашим туристам можно с головой. А вечером - посидеть в номере, ответить на письма в мессенджерах, опубликовать посты в соцсетях", - резюмирует он.

Откажутся ли украинцы от поездок

Украинские туристы насторожено воспринимают информацию о новых карантинных правилах в Турции. Из-за этого спрос на туры снизился, говорят в туркомпаниях.

"Паники у туристов и отказов от туров нет, но спрос на туры в Стамбул немного упал за последние два дня. Туристы только начинают разбираться, что там происходит. Например, переживают, что приедут в отель и будут сидеть взаперти. Но когда начинают узнавать о ситуации в Турции, то успокаиваются", - говорит специалист туроператора "Центр".

Фото: Гранд-базар в Стамбуле - один из крупнейших крытых рынков (Олег Божко)

По его мнению, туристы после локдауна в Украине весной относятся к ограничениям с пониманием. На спрос также влияют и выгодные цены на туры в Стамбул сейчас.

"Наши туристы вылетали вчера, сегодня, и завтра полетят. Турецкие авиалинии продают билеты по промотарифам, поэтому перелет, проживание, питание на 4 дня из Киева обойдется в 128 евро на человека", - говорят в туристической компании.

К слову, в Турции в общественных местах на улице ношение маски обязательно. Снимать ее можно только для того, что выпить воды. Курить в людных местах из-за распространения коронавируса также запрещено.

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