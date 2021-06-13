Важный список для детей и взрослых. О чем нельзя забывать, собираясь в отпуск

Лето - пора путешествий, и многие планируют провести долгожданный отпуск вместе с детьми. Кроме подбора отеля, где отдых будет комфортным и интересным для детей и взрослых, стоит позаботиться и о других важных вещах. Один из немаловажных моментов - аптечка и список лекарств, которые стоит взять с собой в дорогу.

Педиатр-неонатолог Марина Шакотько на своей странице в Instagram составила список универсальных средств, которые пригодятся для детей любого возраста, и также для взрослых.

"Брать все "на все случаи жизни" в отпуск нет смысла. Если вы, конечно, не отправляйтесь по следам Робинзона Крузо", — говорит доктор.

По ее словам, стоит изучить, при каких температурах хранятся те лекарства, которые вы собираетесь с собой взять. Дело в том, что свечи, некоторые сиропы и мази требуют хранения в холодильнике, поэтому стоит поискать им альтернативу.

Также стоит позаботиться о том, чтобы во время поездки у ребенка не было свободного доступа к медикаментам. Для этого надо хранить их в закрытом чемодане или на верхней полке шкафа.

Итак, что взять с собой в аптечку: список средств

- солнцезащитный крем: степень защиты должна быть не менее 50;

- спрей от комаров (соответственно возрасту ребенка);

- крем или бальзам после укусов комаров и других насекомых (это могут быть цинксодержащие кремы или другие средства);

- электронный контактный термометр;

Фото: Врач не советует брать с собой антибиотики: принимать их без консультации врача нельзя (pixabay.com)

- жаропонижающие средства на основе ибупрофена и парацетамол;

- сорбент (к примеру, в виде порошков в пакетиках или в виде гелей);

- солевые растворы для отпаивания в случае пищевого расстройства или рвоты у ребенка;

- солевой раствор для промывания носа;

- аспиратор для носа (он необходим детям раннего возраста);

- сосудосуживающие капли в нос (но здесь стоит сначала посоветоваться с педиатром, говорит врач);

- противоаллергическое лекарство (в этом случае также нужна консультация вашего педиатра, подчеркивает Марина Шакотько);

- антисептик и косметические спонжи;

- лейкопластыри: стоит взять несколько - как обычный, так и водонепроницаемый;

- цинксодержащий крем под подгузник для малышей.

Фото: Какие лекарства взять с собой в дорогу, отправляясь в путешествие с ребенком? (pixabay.com)

"Этих средств, как правило, достаточно, чтоб оказать первую помощь малышу. А дальше, если нужно, к доктору! Ведь самолечение - не вариант", — подчеркивает Марина Шакотько.

Чего не стоит брать с собой в поездку

- антибиотики (без осмотра доктора применять их категорически нельзя);

- сиропы от кашля (без осмотра доктора их применение опасно, уверена педиатр);

- мази на область грудной клетки, которые используют в виде растираний против кашля и насморка. Врач говорит, что они могут вызывать ларинго/бронхоспазм, чем еще больше усугубят ситуацию.

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