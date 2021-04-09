"Сын не боится ни морей, ни океанов": особенности путешествий за границу с ребенком

Личный опыт и советы от актрисы Ирины Хоменко

Путешествия детьми - важное событие, к которому стоит подготовиться заранее. Несмотря на то, что пандемия исключает сразу много привычных опций для путешествий, некоторые варианты отдыха все же возможны. Одна из самых удачных идей - отправиться в путешествие вместе с детьми. Так сможете отдохнуть и вы, и ребенок не будет скучать.

Но многие уверены, что путешествовать с ребенком - проблематично, и это вовсе не будет отдыхом. Но такая поездка пройдет с массой позитивных эмоций, если помнить о некоторых нюансах. Собственным опытом поездок в отпуск с детьми с РБК-Украина делится актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Ирина Хоменко.

Ира – мама двоих детей: старшего сына Дамира и дочери Авроры. Она уже успела вместе с детьми попутешествовать и по Украине, и побывать за границей.

Ирина, когда вы впервые поехали с сыном на отдых? Сколько ему было, куда ездили и как все прошло?

Самый первый отдых с Дамиром был, когда ему было четыре месяца. Мы поехали в Карпаты кататься на лыжах.

Взяли в помощь мою маму: это был такой ее первый визит на горнолыжный курорт, а Дамирчику именно в поездке исполнилось 4 месяца, мы даже праздновали. Туда ехали на машине: была прекрасная дорога, ребенок все время спал в автокресле.

Фото: Актриса Ирина Хоменко часто путешествует с сыном Дамиром (пресс-служба)

Вообще так повелось, что мы с самого детства сажаем детей в автокресла и не "жалеем" их, а как можно чаще ездим, где только возможно, чтобы они привыкали к путешествиям. И знаете, классно было! Дамир прекрасно спал в горах на свежем воздухе.

О чем обязательно нужно не забыть, готовясь к путешествию с ребенком?

Мой муж - прагматик. Он всегда говорит: если что, мы все сможем купить на месте. Но все же, если мы говорим о грудном ребенке, то надо помнить о некоторых нюансах.

Дамирчик – аллергик, поэтому я всегда беру с собой все необходимые медикаменты. Какая бы крутая у меня ни была страховка, но я не знаю, как быстро смогут врачи или скорая помощь отреагировать в другой стране.

Поэтому под рукой должно быть все, чтобы в течение 10 минут я могла сделать так, чтобы мой ребенок свободно дышал. Для нас это крайне важно, потому must have – это правильно собранная аптечка.

Фото: Стоит взять с собой побольше детской одежды: большинство детей много падают, роются в песке и нуждаются в частой смене одежды (пресс-служба)

И так же, уже с Авророчкой, я поняла, что очень важную роль играют подгузники. Если у вас есть все же какие-то аллергические особенности, возьмите собой именно тот стиральный порошок, которым вы пользуетесь постоянно, и именно те подгузники, которые подходят для ребенка.

Конечно, стоит также рассчитать гардероб: побольше одежды для детей, ведь они обязательно загрязнятся. Мне кажется, нет таких детей, которые бы не залезли в лужу, которые бы не падали по 350 раз, не вывернули на себя суп, кашу или еще что-то. Поэтому лучше наслаждайтесь поездкой и не переживайте, что у вас с собой - ограниченное количество вещей.

Чаще всего я продумываю именно детский гардероб, а себе беру по минимуму удобных вещей. Купальник, шорты-футболки, несколько платьев, шляпка, обувь и солнцезащитный крем – этого мне вполне хватит. А вот детям беру столько комплектов, чтобы действительно не переживать из-за испачканной одежды, и иметь возможность ее менять.

С какого возраста, на ваш взгляд, уже можно летать с малышом? Какие советы могли бы дать мамам перед первым полетом с ребенком?

На мой взгляд, летать можно когда угодно, даже от самого рождения. Но у нас это был первый ребенок, и я перенервничала. Поэтому мы не летали, когда Дамир был совсем крохой. Еще начиталась, что для ребенка это стресс, ушки закладывает.

Но на самом деле, если ваш ребенок на грудном вскармливании, то у вас ребенок уже застрахован от всевозможных болезней. Что касается советов – сохраняйте как можно больше социальную дистанцию. Я и до пандемии COVID не любила скопления людей.

Фото: "Поездка с детьми всегда приносит радость родителям" - Ирина Хоменко (пресс-служба)

Будьте спокойны: малыш это чувствует, и желательно родителям хорошо выспаться перед полетом. Мы также заходим всегда в самолет последними, чтобы без очередей и лишних контактов.

Не стесняйтесь кормить ребенка: все, что естественно, то хорошо. Это успокоит и вас, и ребенок лучше заснет. Если вы летите далеко, и хорошими авиакомпаниями, можете сразу бесплатно забронировать себе колыбельку: ваш ребенок будет спать перед вами, это очень удобно. Рассчитана такая колыбелька для детей до двух лет.

Наш первый полет был в период, когда Дамиру было полтора года. Я очень переживала, но Дамир попил водички, и когда мы взлетали, ребенок просто уснул. Не возникло вообще никаких проблем! Кстати, я выбрала даже специально ночные рейсы, когда ребенок может спокойно поспать.

Чем младше ребенок, тем легче он переносит перелет. И не имеет значения, это 9 часов, или 20. Если ваш ребенок привык к путешествию в автокресле, то с самолетом это еще легче – можно выйти пройтись, посмотреть вокруг.

Фото: Дети охотно путешествуют на самолете, и чем младше ребенок, тем легче проходит перелет, уверена актриса (pixabay.com)

У нас были путешествия на машине и на море в Одесскую, Херсонскую, Николаевскую области, и в Запорожскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую – поэтому мы много где были с Дамиром, тоже самое делаем сейчас с Авророй. Как можно чаще ездим, чтобы она привыкала к длительным поездкам.

Как мы готовились к первому полету? Я просто разговаривала с Дамиром, рассказывала, что мы будем лететь самолетиком, что не надо кричать, потому что будем мешать другим пассажирам.

И если его что-то беспокоит, то ему нужно сразу подойти к маме. Она все решит, обнимет, покажет все. С детьми нужно говорить: тогда они понимают, к чему готовиться. Я не брала много игрушек с собой, лишь несколько. И тогда, кажется, впервые я показала Дамир мультики. А вот Авроре они не нужны – развлекаем собственными силами.

Вы с Дамиром летали на море – какие у него были впечатления? Как готовились к этой поездке?

У меня ребенок не боится ни морей, ни океанов. Знаю, что многие дети купаются в бассейнах с нарукавниками, а вот в открытых водоемах – нет, потому что боятся.

Дамир плавал и в океане, и в море, и прекрасно себя чувствовал. Возможно потому, что он с 4 месяцев ходил в бассейн.

Фото: Поездки с детьми - это и хлопоты, но в большинстве - очень приятные моменты, говорит Ирина Хоменко (pixabay.com)

Когда мы впервые полетели в Египет, поехали с мужем на дайвинг и взяли с собой Дамирчика. Когда он прыгнул с яхты в море без нарукавников, только в очках – вы бы видели лица всех людей вокруг, они были в шоке!

Дамир плавал с папой, а я была на корабле, и все начали мне кричать: "ваш сын выпал за борт!". Такого удивления я давно не видела. Но когда все поняли, что с Дамиром ничего страшного не произошло, начали говорить: "так он уже маленький дельфинчик!".

Я, конечно, не призываю всех бросать своих детей, не умеющих плавать, в открытое море. Но если ваш ребенок прекрасно плавает, то пусть наслаждается отдыхом вместе с вами.

Путешествуйте, отдыхайте. Во-первых, это смена обстановки, во-вторых, это все же перезарядка и "отключение" мозга. И мне кажется, что после путешествий люди становятся добрее!

Расскажи о вашем отдыхе в Буковеле. Теперь это был уже отдых с двумя детьми?

Я призываю родителей: если у вас есть возможность взять на помощь няню, родителей, кого-то еще, кто бы мог бы посидеть с вашими детьми – не отказывайтесь. Наоборот, предлагайте, ведь ничего страшного в этом нет, и родители проведут время со своими внуками, и вы найдете время, чтобы побыть вдвоем.

Фото: Вместо Бали семья поехала на отдых в Буковель: дети тоже поднимались на высокую гору (пресс-служба)

Мы хотели все вместе улететь на Бали, но границы не открыли, поэтому в этом году с нами произошел Буковель. Аврора прекрасно перенесла дорогу, и спала в автокресле, и ели мы во время пути. Если бы еще у нас были лучше дороги. Мы доехали очень быстро, почти не останавливались. Взяли еду с собой: в ланч-бокс прекрасно помещается и картофель пюре, и салат, и котлета, и чай в термосе никто не отменял.

С двумя детьми интереснее. Во-первых, Дамир очень вырос за это время, он прям взрослый мальчик, которым я горжусь. И он классный старший брат, очень много времени уделяет своей сестренке, помогает маме с папой.

Кстати, Аврора вместе с нами тоже поднималась на очень высокую гору, поэтому отдых был полноценным. Не отказывайтесь от путешествия и не думайте, что "дети вырастут, и тогда уже поедем, когда будет легче". Легче вряд ли станет, а вот интересно будет точно.

Какой ваш топ 5 обязательных вещей в любом путешествии с ребенком?

Первое и самое главное – грамотно собранная аптечка. Второе – это комплексная, полноценная страховка. Третье – сфотографируйте все свои документы для себя в телефон, сделайте ксерокопии паспортов, установите себе "Дию", чтобы ваши документы всегда были с собой.

Четвертое: обязательно сделайте детям бейджик или браслет, где будет указано их номер паспорта, откуда они, кто они (на английском языке), номер родителей. На всякий случай, даже если они где-то на территории отеля потеряются, чтобы можно было вас найти.

Фото: Стоит составить личный список вещей, без которых вы не можете обойтись в поездке (pixabay.com)

Пятый совет не всегда легкий к реализации, но насколько это возможно – возьмите побольше денег, полностью укомплектуйте себя всем для ребенка. Сделайте классный список вещей, и по нему ориентируйтесь на все случаи жизни. А они бывают разные: у меня такое в жизни было, когда летела на 10 дней на отдых, а нас задержали на 16. И даже к этим шести незапланированным дням я была подготовлена.

Как подготовиться, чтобы путешествие с ребенком не превратилась в катастрофу?

Во-первых, не тешьте себя надеждами на то, что у вас будет кучу свободного времени, где вы сможете полежать, и вас никто не будет беспокоить! Во-вторых, разделите свое время с мужем: например, "понедельник, среду и пятницу я провожу с детьми, а ты - во вторник, четверг и субботу".

И если вы едете в отель, обязательно выбирайте место, где есть детская анимация, с комнатами для детей, и смелее отдавайте их в руки профессионалов на несколько часов. Это возможность уделить время себе, провести его с любимым и разнообразить развлечения для вашего ребенка. Аниматоры хорошо знают, как развлекать малышей, и это будет только "в плюс" всем - и детям, и родителям.

Напомним, ранее мы писали, какие документы надо собрать перед поездкой за границу с ребенком.

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