Специальный пропуск в отели. Италия вводит новые меры по борьбе с COVID

Путешественникам потребуется цифровая сертификация, чтобы подтвердить свой статус вакцинации

В Италии утвердили цифровой пропуск COVID-19, требуя подтверждения вакцинации для проживания в отелях, полета на самолете, поездки на поезде, посещения ресторана и многого другого.

Согласно данным Министерства здравоохранения Италии сертификат QR-код, часто называемый пропуском ("супер зеленый пропуск") будет выдаваться людям, которые полностью вакцинированы или выздоровели от COVID-19, пишет Travelandleisure.com и Lonelyplanet.com.

В дополнение к отелям и транспорту в стране, "супер-зеленый пропуск" позволит итальянцам и туристам от 12 лет и старше посещать такие места, как музеи, спа и тематические парки, а также кататься на лыжах на знаменитых горных курортах Италии, поскольку пропуск будет требуется ездить на гондолах и кресельных подъемниках

Помимо пропуска, Италия также требует, чтобы люди носили маски FFP2/KN95 на всех культурных и развлекательных мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, а также во всех видах общественного транспорта, по крайней мере, до 31 марта.

"Базовый зеленый пропуск" специально доступен для людей, у которых есть доказательства отрицательного молекулярного теста на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, или отрицательного экспресс-теста на антиген, проведенного в течение последних 48 часов, но он не будет действителен для таких мест, как самолеты и рестораны.

Италия также закрыла ночные клубы и дискотеки до 31 января 2022 года. До этого времени также запрещены концерты и мероприятия под открытым небом.

Что такое "супер зеленый пропуск" и где он требуется

В стране ввели зеленый пропуск прошлым летом, который удостоверяет, что владелец с отрицательным результатом на COVID-19 или был вакцинирован или излечился от вируса. Он используется для предоставления владельцу доступа ко многим второстепенным услугам по всей стране. В декабре пропуск был усилен и стал тем, что местные СМИ окрестили "супер-зеленым пропуском" с удаленной возможностью тестирования, чтобы стимулировать использование вакцины, поскольку число случаев COVID-19 продолжает расти.

С 11 января 2022 года "супер-зеленый пропуск" будет распространяться на большее количество мест и мероприятий, включая бары, рестораны и любые закрытые помещения, где подают еду и напитки, даже для обслуживания в баре.

Фото: В Италии вводят специальный пропуск в отели (unsplash.com/andreeew-hoang)

Это также необходимо для доступа к общественному транспорту, отелям, горнолыжным подъемникам, бассейнам, музеям, выставкам, культурным центрам, спа-салонам, тематическим паркам и многому другому.

Меры распространяются на всех лиц старше 12 лет. По сути, это означает, что для такой деятельности требуется вакцинация или восстановление.

Какие правила въезда в Италию для туристов

Тем временем Италия ужесточила правила въезда. С 16 декабря туристы из стран Европейского Союза теперь должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, взятый в течение 48 часов до отъезда, или тест на антиген, взятый за 24 часа до въезда в Италию, даже если у них есть доказательство вакцинации, такое как цифровой сертификат ЕС о COVID.

Это правила распространяется и для путешественников из стран, не входящих в ЕС, таких, как США, Великобритания и Канада.

Помимо предоставления отрицательного теста, сделанного за 72 часа до прибытия, непривитые путешественники теперь обязаны самоизолироваться в течение пяти дней. Они должны предоставить второй отрицательный тест в конце этого периода, чтобы выйти из карантина.

Какие правила въезда в италию для украинцев сегодня

Согласно обновленным правилам на сайте МИД пересечения границы Италии, в связи с пандемией Covid-19, Украина с 16 декабря 2021 года внесена к перечню стран списка Е, предусматривающая запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма.

Исключение составляют граждане Украины – владельцы вида на жительство в Италии, либо те, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.

Напомним, ранее мы писали, что в Греции продлили ограничения и изменили правила въезда.