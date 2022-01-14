В Греции продлили ограничения и изменили правила въезда: что нужно знать

Отрицательные тесты необходимо иметь независимо от статуса вакцинации

В Греции объявили о важных изменениях для туристов, въезжающих в страну.

Так, Управление гражданской авиации Греции (HCAA) в воскресенье обновило правила въезда в Грецию, которым должны следовать все международные путешественники. Об этом сообщает News.gtp.gr.

Теперь для въезда в страну с 6 часов утра понедельника, с 10 до 24 января все въезжающие в страну лица старше 5 лет, независимо от статуса вакцинации, перед въездом в страну должны предъявить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.

ПЦР-тесты должны быть выполнены в течение 72 часов до поездки, а экспресс-тесты на антигены должны быть выполнены в течение 24 часов до поездки.

Результаты анализов на COVID-19 принимаются на одном из следующих языков: английский, греческий, французский, немецкий, итальянский, испанский или русский.

Кроме этого, все путешественники, прибывающие в Грецию, также должны заполнить обязательную Форму поиска пассажиров (PLF) в любое время до вылета своего рейса. PLF должен быть заполнен всеми путешественниками, независимо от их национальности.

Прибывшим в Грецию туристам, независимо от статуса вакцинации или выздоровления после перенесенного COVID-19, может быть предложено пройти выборочное обследование здоровья на основе системы EVA.

Фото: Международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса в Афинах (facebook.com/ATHairport/photos)

В случае выявленного положительного результата теста, пассажиру необходимо пройти карантин на 5 дней в забронированном номере отеля, либо в специальном временном учреждении как указано греческими властями.

Период изоляции отсчитывается на следующий день после получения положительного результата.

Обязательный карантин может закончиться через 5 дней, если у путешественника нет симптомов или же симптомы заболевания стихли — отсутствие лихорадки в течение последних 24 часов без приема жаропонижающих средств.

В случае же сохранения лихорадки, самоизоляция продлевается до ее снижения. В течение 5 дней после окончания самоизоляции, путешественникам нужно носить респираторы с высокой степенью фильтрации (FFP2 или N95) или двойную маску (хирургическую и тканевую).

Все необходимые документы, которые пассажиры должны иметь при себе, проверяются сотрудниками авиакомпаний. Согласно информации HCAA, персонал авиакомпаний обязан удостовериться о наличии пакета документов у пассажиров.

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