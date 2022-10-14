Спеціальні класи та оплачувані курси. Як віддати дитину до школи у Швейцарії

Швейцарія - одна із найцікавіших країн Європи, яка водночас не входить ні до НАТО, ні до Євросоюзу. Ця держава активно приймає українських біженців під час російської агресії та повномасштабної війни.

Юристка консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group Олена Колченогова на власному досвіді знає, як влаштована допомога українцям в цій країні й розповіла, як нашим співгромадянам отримати статус S, які виплати надають у Швейцарії.

У новому матеріалі для TRAVEL РБК-Україна фахівець ділиться пізнавальними фактами про Швейцарію, а також про те, що треба знати мамам з дітьми про навчання в цій країні.

Номери квартир та листування поштою. Цікаві факти про Швейцарію

У Швейцарії дуже розповсюджене листування поштою: всі звернення, повідомлення, навіть кредитні, страхові карти - все приходить звичайною поштою. Тому щотижня спеціальна служба збирає макулатуру біля кожної будівлі, яку складають стовпчиком, перев’язав ниткою.

всі звернення, повідомлення, навіть кредитні, страхові карти - все приходить звичайною поштою. Тому щотижня спеціальна служба збирає макулатуру біля кожної будівлі, яку складають стовпчиком, перев’язав ниткою. Цікавий і той факт, що в будівлях немає номерів квартир : в адресі зазначається лише номер жилої будівлі, а на вході в будівлю вбудовані дзвіночки з прізвищами всіх мешканців.

: в адресі зазначається лише номер жилої будівлі, а на вході в будівлю вбудовані дзвіночки з прізвищами всіх мешканців. У Швейцарії живуть люди майже з усіх країн світу. Кожен четвертий не має швейцарського паспорта. Кожен третій шлюб є ​​двонаціональним. Загальна кількість населення Швейцарії становить близько 8,4 мільйона людей.

Кожен третій шлюб є ​​двонаціональним. Загальна кількість населення Швейцарії становить близько 8,4 мільйона людей. В країні - чотири офіційні мови: німецька, французька, італійська, ретороманська. 65% швейцарців говорять швейцарською німецькою. Близько 20% - французькою, 8% - італійською, а ретороманською - лише близько 0,5%.

Фото: Вулиці Цюріха, столиці однойменного німецькомовного кантону (РБК-Україна)

Швейцарія - невелика за площею країна : достатньо п’яти годин, щоб дістатися від одного її кінця до іншого. Третина населення проживає у п'яти великих містах: Цюріх, Женева, Базель, Берн та Лозанна, а також у їхніх околицях. Більша частина займають гори, але там живе лише 10% населення.

: достатньо п’яти годин, щоб дістатися від одного її кінця до іншого. Третина населення проживає у п'яти великих містах: Цюріх, Женева, Базель, Берн та Лозанна, а також у їхніх околицях. Більша частина займають гори, але там живе лише 10% населення. Країна поділена на 26 кантонів. Кожен кантон має власну конституцію, законодавчу владу, уряд та суд. У зв’язку з чим, питання отримання статусу "S" та соціальної підтримки для українців може значною мірою відрізнятись в залежності від кантону.

Візьміть до уваги. Для в’їзду з домашніми тваринами їх обов’язково потрібно зареєструвати в Федеральній ветеринарній службі та відвідати ветеринара протягом трьох днів з дати прибуття.

Як українцям віддати дитину до швейцарської школи

Одразу при прибутті з дітьми потрібно подати заявки в дитячій садок та школу, після чого ви отримаєте запрошення та будете приєднані до певної школи або садочку. В нас не запитували ніяких медичних довідок про стан здоров’я дітей, одразу зараховували до закладу.

Потрібно зазначити, що в кантоні Тургау шкіл та садків дуже багато. Кожен навчальний заклад має свою назву, а не номер.

Фото: Один із коледжів у Швейцарії (uk.wikipedia.org)

Для українських діток зробили спеціальні інтеграційні класи з вивчення німецької мови, згодом вони переходять до звичайних шкіл. Для дорослих також оплачують курси вивчення німецької мови та сприяють запису на такий курс майже в обов’язковому порядку.

В дитячі садочки приймають діток, яким станом на серпень виповнилося 4 роки. Молодші діти можуть відвідувати лише платні приватні садки або знаходитись вдома, тому працевлаштування жінок з маленькими дітьми – це досить болюче питання для швейцарських жінок.

Таємне оцінювання і характеристики замість оцінок. Що варто знати про місцеві школи

В мене два сини, їм 11 і 4 років, тому нам довелося дізнатися про школу та садок на власному досвіді.

В початкових школах - два вчителі на клас, в садку також вихователь та помічниця. Цікаво, що в будь-яку погоду - сніг, вітер, дощ - діти виходять на прогулянку на 50 хвилин. Це робиться щодня - як в садку, так і в школі.

В школі майже повністю відсутня конкуренція між учнями щодо оцінок. Оцінювання дітей відбувається таємно, лише вчитель, дитина та її батьки знають про переваги та недоліки в навчанні дитини.

В молодших класах оцінювання взагалі відбувається шляхом надання характеристики дитині щодо уваги, засвоювання та сприйняття матеріалу, а не у вигляді оцінок. Шкільна програма передбачає багато командної роботи, таким чином виховуючи комунікативні та соціальні навики у дітей.

В дитячих садочках сприяють поступовому знайомству з початковою школою, тому діти в садку регулярно відвідують спортивні зали в початковій школі, проводять спільні спортивні заходи з молодшими школярами.

Фото: У швейцарські дитсадки приймають діток, яким станом на серпень виповнилося 4 роки (unsplash.com)

Батьківські збори в дитячому садочку мене дуже вразили своєю відкритістю та емоційністю. Всі сиділи у формі кола на стільцях діток.

Знайомство з батьками відбувалося шляхом обміну інформацією: вихователі та директор садка розповіли про свій досвід роботи, про свою родину та дітей, потім кожен батько нашої групи розповів про свою дитину та її захоплення й особливості. Далі було декілька творчих спільних завдань для батьків та вихователів і презентація з фотографіями діток про перший місяць в садочку.

Я вдячна швейцарцям за допомогу та підтримку, не зважаючи на те, що ми досить різні за культурою, поглядами та підходами до життя. Швейцарці у переважній більшості дуже толерантні та емпатичні до українців.

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