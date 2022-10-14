Специальные классы и оплачиваемые курсы. Как отдать ребенка в школу в Швейцарии

Швейцария - одна из самых интересных стран Европы, в то же время не входящая ни в НАТО, ни в Евросоюз. Это государство активно принимает украинских беженцев во время российской агрессии и полномасштабной войны.

Юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group Елена Колченогова на собственном опыте знает, как устроена помощь украинцам в этой стране и рассказала, как нашим согражданам получить статус S, какие выплаты предоставляют в Швейцарии.

В новом материале для TRAVEL РБК-Украина специалист делится познавательными фактами о Швейцарии, а также о том, что нужно знать мамам с детьми об обучении в этой стране.

Номера квартир и переписка по почте. Интересные факты о Швейцарии

В Швейцарии очень распространена переписка по почте: все обращения, сообщения, даже кредитные, страховые карты – все приходит по обычной почте. Поэтому еженедельно специальная служба собирает макулатуру у каждого здания, которое складывают столбиком, перевязав ниткой.

все обращения, сообщения, даже кредитные, страховые карты – все приходит по обычной почте. Поэтому еженедельно специальная служба собирает макулатуру у каждого здания, которое складывают столбиком, перевязав ниткой. Интересен и тот факт, что домах постройках нет номеров квартир: в адресе указывается только номер жилого здания, а на входе в здание встроены звоночки с фамилиями всех жильцов.

в адресе указывается только номер жилого здания, а на входе в здание встроены звоночки с фамилиями всех жильцов. В Швейцарии живут люди почти всех стран мира. У каждого четвертого нет швейцарского паспорта. Каждый третий брак является двунациональным. Общая численность населения Швейцарии составляет около 8,4 миллионов человек.

У каждого четвертого нет швейцарского паспорта. Каждый третий брак является двунациональным. Общая численность населения Швейцарии составляет около 8,4 миллионов человек. В стране - четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский, ретороманский. 65% швейцарцев говорят на швейцарском немецком. Около 20% - на французском, 8% - на итальянском, а на ретороманском - лишь около 0,5%.

Фото: Улицы Цюриха, столицы одноименного немецкоязычного кантона (РБК-Украина)

Швейцария – небольшая по площади страна : достаточно пяти часов, чтобы добраться от одного ее конца до другого. Треть населения проживают в пяти крупных городах: Цюрих, Женева, Базель, Берн и Лозанна, а также в их окрестностях. Большую часть занимают горы, но там живет всего 10% населения.

: достаточно пяти часов, чтобы добраться от одного ее конца до другого. Треть населения проживают в пяти крупных городах: Цюрих, Женева, Базель, Берн и Лозанна, а также в их окрестностях. Большую часть занимают горы, но там живет всего 10% населения. Страна поделена на 26 кантонов. Каждый кантон имеет свою конституцию, законодательную власть, правительство и суд. В связи с чем вопрос получения статуса "S" и социальной поддержки для украинцев может в значительной степени отличаться в зависимости от кантона.

Примите во внимание. Для въезда с домашними животными их обязательно нужно зарегистрировать в Федеральной ветеринарной службе и посетить ветеринара в течение трех дней с даты прибытия.

Как украинцам отдать ребенка в швейцарскую школу

Сразу при прибытии с детьми нужно подать заявки в детский сад и школу, после чего вы получите приглашение и присоединитесь к определенной школе или саду. У нас не спрашивали никаких медицинских справок о состоянии здоровья детей, сразу причисляли к заведению.

Следует отметить, что в кантоне Тургау школ и садов очень много. Каждое учебное заведение имеет свое название, а не номер.

Фото: Один из колледжей в Швейцарии (ru.wikipedia.org)

Для украинских детей сделали специальные интеграционные классы по изучению немецкого языка, впоследствии они переходят в обычные школы. Для взрослых оплачивают курсы изучения немецкого языка и способствуют записи на такой курс почти в обязательном порядке.

В детские сады принимают деток, которым по состоянию на август исполнилось 4 года. Младшие дети могут посещать только платные частные сады или находиться дома, поэтому трудоустройство женщин с маленькими детьми – это достаточно болезненный вопрос для швейцарских женщин.

Тайное оценивание и характеристики вместо оценок. Что стоит знать о местных школах

У меня два сына, им 11 и 4 лет, поэтому нам пришлось узнать о школе и садике на собственном опыте.

В начальных школах – два учителя на класс, в садике также воспитатель и помощница. Интересно, что в любую погоду – снег, ветер, дождь – дети выходят на прогулку на 50 минут. Это делается каждый день – как в садике, так и в школе.

В школе почти полностью отсутствует конкуренция между учениками по оценкам. Оценивание детей происходит тайно, только учитель, ребенок и его родители знают о преимуществах и недостатках в обучении ребенка.

В младших классах оценивание вообще происходит путем предоставления характеристики ребенку по поводу внимания, усвоения и восприятия материала, а не в виде оценок. Школьная программа предусматривает много командной работы, воспитывая таким образом коммуникативные и социальные навыки у детей.

В детских садах способствуют постепенному знакомству с начальной школой, поэтому дети в саду регулярно посещают спортивные залы в начальной школе, проводят совместные спортивные мероприятия с младшими школьниками.

Фото: В швейцарские детсады принимают деток, которым на август исполнилось 4 года (unsplash.com)

Родительское собрание в детском саду меня очень поразило своей открытостью и эмоциональностью. Все сидели в форме круга на стульях детей.

Знакомство с родителями происходило путем обмена информацией: воспитатели и директор сада рассказали о своем опыте работы, о своей семье и детях, затем каждый отец нашей группы рассказал о своем ребенке и его увлечениях и особенностях. Далее было несколько творческих общих задач для родителей и воспитателей и презентация с фотографиями детей о первом месяце в садике.

Я благодарна швейцарцам за помощь и поддержку, несмотря на то, что мы разные по культуре, взглядам и подходам к жизни. Швейцарцы в подавляющем большинстве очень толерантны и эмпатичны к украинцам.

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