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Специальная виза. Популярные у туристов острова приглашают фрилансеров на удаленную работу

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 12:45
Специальная виза. Популярные у туристов острова приглашают фрилансеров на удаленную работу Фото: Каймановы острова (unsplash.com/ronny-rondon)
Автор: Евгения Тугушева

Работать удаленно на заморской территории Великобритании можно сроком до двух лет

Департамент туризма Каймановых островов (CIDOT) запускает специальную туристическую программу Global Citizen Concierge для путешественников. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

В рамках программы путешественникам предоставляется возможность удаленно работать на Каймановых островах на срок до двух лет. Для этого необходимо получить специальную визу, и после этого уехать на экзотические острова можно будет уже этой зимой.

Чтобы подать заявку на участие в программе и оформить визу, нужны такие документы:

  • действующий паспорт;
  • документы о доходах в год не менее $100 000;
  • копия трудового договора (с компанией, которая не зарегистрирована на Каймановых островах);
  • выписка из банка за последние 6 месяцев;
  • медицинская страховка на все время пребывания.

Каймановы острова (Cayman Islands) — заморская территория Великобритании в Вест-Индии, в Карибском море, расположенная на островах Кайман. Площадь островов составляет 264 км². В состав владения входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак.

Напомним, ранее мы писали, что туристы раскупили почти все путевки в жаркие страны на зимние каникулы.

Также сообщалось, что среди украинцев появился новый тренд зимовка в Турции.

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