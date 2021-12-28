Спеціальна віза. Популярні у туристів острови запрошують фрілансерів на віддалену роботу

Працювати на заморській території Великої Британії можна терміном до двох років

Департамент туризму Кайманових островів (CIDOT) запускає спеціальну туристичну програму Global Citizen Concierge для мандрівників. Про це повідомляється на офіційному сайті програми.

В рамках програми мандрівникам надається можливість віддалено працювати на Кайманових островах терміном до двох років. Для цього необхідно отримати спеціальну візу, і після цього виїхати на екзотичні острови можна буде цієї зими.

Щоб подати заявку на участь у програмі та оформити візу, потрібні такі документи:

чинний паспорт;

документи про доходи на рік не менше $100 000;

копія трудового договору (з компанією, що не зареєстрована на Кайманових островах);

витяг із банку за останні 6 місяців;

медичне страхування на весь час перебування.

Кайманові острови (Cayman Islands) — заморська територія Великої Британії у Вест-Індії, в Карибському морі, розташована на островах Кайман. Площа островів складає 264 км. До складу володіння входять Острова Великий Кайман, Малий Кайман і Кайман-Брак.

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