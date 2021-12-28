ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спеціальна віза. Популярні у туристів острови запрошують фрілансерів на віддалену роботу

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 12:45
Спеціальна віза. Популярні у туристів острови запрошують фрілансерів на віддалену роботу Фото: Кайманові острови (unsplash.com/ronny-rondon)
Автор: Євгенія Тугушева

Працювати на заморській території Великої Британії можна терміном до двох років

Департамент туризму Кайманових островів (CIDOT) запускає спеціальну туристичну програму Global Citizen Concierge для мандрівників. Про це повідомляється на офіційному сайті програми.

В рамках програми мандрівникам надається можливість віддалено працювати на Кайманових островах терміном до двох років. Для цього необхідно отримати спеціальну візу, і після цього виїхати на екзотичні острови можна буде цієї зими.

Щоб подати заявку на участь у програмі та оформити візу, потрібні такі документи:

  • чинний паспорт;
  • документи про доходи на рік не менше $100 000;
  • копія трудового договору (з компанією, що не зареєстрована на Кайманових островах);
  • витяг із банку за останні 6 місяців;
  • медичне страхування на весь час перебування.

Кайманові острови (Cayman Islands) — заморська територія Великої Британії у Вест-Індії, в Карибському морі, розташована на островах Кайман. Площа островів складає 264 км. До складу володіння входять Острова Великий Кайман, Малий Кайман і Кайман-Брак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристи розкупили майже всі путівки до спекотних країн на зимові канікули.

Також повідомлялося, що серед українців з'явився новий тренд – зимівля у Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександра Панамарчук
"Забрали гроші й зникли". Як туристам не стати жертвою шахраїв при купівлі путівок
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Роман Кошмал
"Простіше отримати візу в космос".Всі деталі в'їзду до Таїланду під час пандемії
Роман Кошмал
спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору