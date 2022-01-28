Спасти историю. В Черниговской области возьмут под охрану древнейший памятник Левобережной Украины

В поселке Козелец Черниговской области возьмут под охрану уникальный памятник истории и архитектуры – усадьбу Покорщина. Если о необходимости охраны раньше говорили преимущественно только активисты, то здание теперь должно охранять уже по решению суда. Об этом сообщает Ukrainaincognita.com со ссылкой на Черниговскую областную прокуратуру.

Окружной админсуд обязал управление коммунального имущества Черниговского облсовета заключить охранный договор на этот памятник архитектуры национального значения.

Прокуратурой установлено, что усадьба Покорщина находится в коммунальной собственности территориальной общины сел, поселков, городов Черниговской области в лице Черниговского областного совета. Однако хотя право собственности за территориальной общиной оформлено еще в 2010 году, охранный договор до сих пор не был заключен.

Самый древний из сохранившихся по сей день усадебных комплексов Левобережной Украины

Козелецкая окружная прокуратура подала иск в Черниговский окружной административный суд. Теперь управление коммунального имущества Черниговского облсовета должно заключить охранный договор на здания усадьбы.

"Это самый древний из сохранившихся по сей день усадебных комплексов Левобережной Украины, но он давно находится в крайне заброшенном состоянии и разрушается. Балансодержателем является управление градостроительства и архитектуры Черниговской областной государственной администрации, земля же принадлежит местной общине. В свое время объект был включен в областную программу реставрации памятников архитектуры национального значения на 2020-2022 годы, но работу тормозил беспорядок с документацией – никто не хотел брать на себя ответственность.

"Спасение усадьбы инициировала в прошлом году тогдашняя глава области Anna Kovalenko. Нынешний глава ОГА Viacheslav Chaus также не обошел вниманием "Покорщину". Охранный договор определит особенности режима использования достопримечательности, виды и сроки выполнения реставрационных, консервационных, ремонтных работ, работ по упорядочению ее территории, других домоохранительных мероприятий", – пишет Андрей Тычина в Facebook.

Фото: Усадьба Покорщина в поселке Козелец Черниговской области (facebook.com/andriy.tychyna)

Покорщина — самый древний из сохранившихся по сей день усадебных комплексов Левобережной Украины. Находится на территории поселка Козелец. Дом построен в середине XVIII в. на невысокой террасе правого берега реки Остер.

Дом построен в середине XVIII в. на невысокой террасе правого берега реки Остер. Принадлежала семье Веры Григорьевны Дараган, сестре графов Алексея и Кирилла Разумовских и ее мужу Ефиму Дарагану, киевскому полковнику. Архитектурный комплекс усадьбы Дараганов в Покорщине является памятником архитектуры национального значения с охранным №846.

Усадьба приобретена в 1744 году у писаря Ивана Покорского Наталией Розумихой – матерью Алексея Разумовского, морганатического супруга русской императрицы Елизаветы, для приема в нем царственной невестки. Позже здание подарено семье Веры Дараган, сестре Алексея и Кирилла Разумовских, и его мужу Ефиму Дарагану, киевскому полковнику. Дальше ею владела другая славная семья – Галаганов.

Фото: Усадьба Покорщина в поселке Козелец Черниговской области (facebook.com/andriy.tychyna)

Какова будет стоимость реставрации усадьбы "Покорщина"

В конце 2009 года Черниговский областной совет принял решение о передаче усадьбы в долгосрочную аренду на 49 лет генеральному директору и основателю частного музея "Казачьи земли Украины" Владимиру Недяку. Арендатор намеревался создать на базе достопримечательности музейный комплекс "Казацкая усадьба "Покорщина", реставровав ее за свой счет. Однако, из-за частичной приватизации части охранной зоны (1,5 га из трех) местными жителями, которые живут рядом и имеют здесь гаражи и сарая, от аренды и дальнейших планов господин Недяк отказался.

По оценкам на 2017 год, стоимость вероятной реставрации составляет 16 миллионов гривен. В то же время, по оценкам экспертов, вероятный срок существования центрального здания усадьбы без реставрации - не более пяти лет.

На реконструкцию "Покорщины" областной совет выделил 3,8 миллиона гривен из областного бюджета и заложил еще 12 миллионов других средств. Такое решение было принято на сессии, состоявшейся 12 мая 2020 года. Деньги будут выделяться в рамках программы реставрации памятников архитектуры национального значения на территории Черниговской области на 2020-2022 годы.

Однако никаких работ на усадьбе не началось, несмотря на дальнейшие сообщения о выделении на реставрацию средств.

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