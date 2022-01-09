Атмосфера 18 века: на Львовщине три семьи купили замок и самостоятельно его восстанавливают

Мебель хозяева покупают в европейских антикварных магазинах и на ярмарках

На Львовщине три семьи купили запущенный дворец XVIII столетия и сами его восстанавливают, пишет издание Inlviv.in.ua.

Теперь в Подгорецком дворце у Стрыя возрождают забытую атмосферу аристократии.

Дворец в XVIII веке построил польский магнат Юзеф Яблоновский. В советское время там был техникум, интернат, сельсовет, а затем рыбхоз. В 2014 году уже заброшенное барское имение приобрели три местных семьи и взялись восстанавливать.

"Некоторые комнаты были настолько разрушены, что из-за дыр в потолке было видно небо, а стены укрыла плесень. Мастера, по ее словам, боялись даже заходить, потому что все было аварийное", - рассказывает совладелица имения Светлана Берник.

Теперь в нескольких комнатах уже старинная мебель, камин, много антикварной посуды, картин, подсвечников. Мебель хозяева привозят в основном из европейских антикварных магазинов и ярмарок.

Фото: В комнатах старинная мебель (facebook.com/ukrainecountry/nyouto4ka)

"Вещей здесь вообще не осталось, в 1939 году отсюда вынесли все, что могли. Дошло до того, что дворец по кирпичу уже разбирали и этот кирпич продавали. Потому что он старый и уникальный. Лучшее, что сохранилось, – это аутентичные почтовые открытки и фотографии», – рассказывает Светлана Берник.

Юзеф Яблоновский стремился построить комфортное место для отдыха и собрал во дворце библиотеку из более тысячи томов.

"Он последовал примеру французских стилей тех времен, так называемых maison de plaisance. То есть резиденции, расположенной в сельской местности, где он мог принимать гостей. Ведь Яблоновский прославился своими колоритными баллами", – отмечает местный историк, директор Стрыйского краеведческого музея Николай Закусов.

Вокруг дворца в Подгорцах сохранился парк с уникальными деревьями. До сих пор здесь растут древнейшие платаны и грабы. Хотя большинство территории уже заросло кустарниками, а когда-то это было место для прогулок с упорядоченными аллеями. Сегодня парк является памяткой садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Фото: В комнатах много антикварной посуды (facebook.com/ukrainecountry/nyouto4ka)

В свое время имением владели также и бароны Бруницкие. По словам историка, они были подольскими евреями по фамилии Брунштайн. Однако впоследствии крестились, сменили фамилию на польский лад и купили дворец. Они посадили в парке реликтовые деревья.

Когда пришла советская власть, рассказывает Николай Закусов, последнего потомка рода Бруницких расстреляли. Большую библиотеку владельцев сожгли, а все имущество аристократов разворовали. Уцелели только единичные вещи, которые до сих пор возвращают во дворец. Среди них – древние фотографии и польские книги.

Местные жители не могли и подумать, что дворец удастся спасти. В свое время даже писали письма президенту с просьбой обратить внимание на памятник.

Сейчас восстановленный дворец уже приобретает популярность среди тревел-блогеров и путешественников. Со временем его владельцы планируют восстановить больше комнат.

Здесь можно будет устроить фотосессии, посетить творческие встречи и побывать на экскурсиях. Владельцы дворца уверяют: гостиницу или, например, ресторан в этом старинном здании устраивать не планируют.

Ранее писали, что скульптурные композиции знаменитого скульптора 18 века Иоанна Георга Пинзеля на городской ратуше в Бучаче вошли в список 12 объектов культурного наследия Европы, которым грозит исчезновение.