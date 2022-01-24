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Руины 18 века. Во Львовской области уникальный дворец продают за одну гривну

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Понедельник 24 января 2022 17:32
Руины 18 века. Во Львовской области уникальный дворец продают за одну гривну Фото: Дворец Марсов во Львовской области продают за 1 гривну (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Проект предусматривает передачу инвестору уникального сооружения, чтобы его сохранили и восстановили.

Во Львовской области продается дворец за одну гривну. Местные власти подготовили проект, предусматривающий передачу инвестору, за одну гривну, руины дворца Марсов. Об этом сообщает Ukrainaincognita.com со ссылкой на сообщение Оксаны Гиль в Facebook.

Дворец находится в юго-восточной части города Судовая Вишня (Яворовский район Львовской области).

Семья графов Коморовских. "К сожалению, никому руины не нужны"

"Сегодня памятник находится на балансе у города. Руины хотели продать за большие деньги, но потенциальные покупатели отвращаются от предложения. Власти начали искать инвестора, который мог бы восстановить дворец. Власть подготовила конкретный проект, в котором предлагается передать остатки имения инвестору за символическое" цену 1 гривна! К сожалению, никому руины не нужны", - говорится в сообщении.

По словам автора сообщения, Дворец Марсов построен в начале 18 века. Первоначально владельцами имения была семья графов Коморовских. В начале ХХ века имение было продано семье Марсов. Наибольший расцвет дворца пришелся на времена известного эстета Яна Станислава Виталиса Марса, являвшегося владельцем Судебной Вишни в начале ХХ века.

Руины 18 века. Во Львовской области уникальный дворец продают за одну гривнуФото: Руины дворца Марсов во Львовской области (коллаж РБК-Украина)

После его смерти собственность унаследовал внук Кшиштоф Марс, сремонтировавший дворец после ущерба нанесенного Первой мировой войной. Вокруг дворца находится большой парк, территория которого занимает шесть гектаров.

В советское время дворец был переоборудован в общежитие зооветеринарного техникума. В 1995 году дворец сгорел и с тех пор стоит в руинах. Теперь активисты надеются, что уникальное сооружение сможет восстановить.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области три семьи купили дворец и самостоятельно его восстанавливают.

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