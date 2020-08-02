Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах

Этим летом много компаний не отказались от “карантинного” режима, и поэтому немало кто из нас продолжает работать из дома.

Пока вы не привязаны ни к чему, кроме стабильного интернета, воспользуйтесь моментом, чтобы сменить бетон городов на зелень леса - езжайте в Карпаты. А мы расскажем, как организовать там свою работу и отдых.

В июле мы с подругами неделю провели в Карпатах, где жили и удаленно работали. Днем мы сидели за ноутбуками, участвовали в рабочих созвонах и занимались обычными задачами. А по вечерам и выходным наслаждались природой и духом Карпат: гуляли, парились в чанах, дегустировали местную кухню.

Вот несколько советов о том, как оптимально и интересно провести неделю в горах, не отрываясь от рабочей рутины.

Как доехать

Основные варианты - ехать на собственной машине, поездом, найти машину через сервис попутчиков или использовать внутренний перелет. В условиях карантина своя машина - самый безопасный вариант.

Отличные новости для тех, у кого нет машины - “УкрЗализныця” постепенно восстанавливает привычный график курсирования поездов. А внутренний перелет сейчас может обойтись немногим дороже купе и занять полтора часа.

Фото: В Карпаты можно поехать, не отрываясь от рабочих обязанностей (pixabay.com)

До Ивано-Франковска, отправной точки для пути в Карпаты, снова легко добраться. От Франковска на автобусах, маршрутках или через сервис попутчиков легко доехать до нужного пункта. Также вернулись поезда до Славского и других станций в горах.

Проживание: как найти свое идеальное место

Вариантов жилья в Карпатах - великое множество. Хотите вы жить в отдельном доме или в номере в отеле - вам будет из чего выбрать.

Определитесь со своими критериями поиска. Дом или номер? Нужна ли кухня? А терраса? Какая должна быть территория? Какова удаленность от магазина? и приступайте. Дома удобно искать на airbnb.com, а отели и другие варианты - на booking.com. В любом случае, просмотрите оба сайта, чтобы найти свое идеальное место.

Как выбрать место для удаленной работы

При выборе жилья помните, что вам нужно место для работы.

Работать из кровати - плохая практика и с точки зрения здоровья, и с точки зрения дисциплины.

Фото: Днем мы сидели за ноутбуками, участвовали в рабочих созвонах и занимались обычными задачами (из личного архива)

Сразу обращайте внимание на качество интернета в доме. Если в описании указан Wi-Fi, уточняйте его скорость, чтобы она была достаточной для вашей работы. Также хорошая идея - уточнить у хозяев, ловят ли на территории мобильные операторы и какие именно. Если да, то у вас будет подстраховка в виде мобильного интернета.

Если в доме вашей мечты Wi-Fi слабый, у вас остается возможность ходить работать в кафе/ресторан. Заранее посмотрите по карте, есть ли в округе рестораны или отели, которые могли бы вас принять. Это более рискованный вариант: лучше всего иметь хороший интернет в месте проживания.

Как в Карпатах провести время, свободное от работы?

Как можно с интересом провести свободные от работы вечера и выходные в Карпатах? Вот далеко не полный список.

Фото: Внутренний перелет сейчас может обойтись немногим дороже купе и занять всего полтора часа (из личного архива)

Посетите форельное хозяйство. Обычно это частные владения, где в специальном пруду вы ловите форель, которую хозяева тут же отправляют на мангал или сковородку. А потом подают вам вместе с другими блюдами карпатской кухни. Таких хозяйств очень много, и вы легко найдете их на google-карте.

Попарьтесь в чанах. Чан - это большая, часто чугунная ванна с речной водой, подогреваемая снизу костром. После того, как вы разгорячились в чане, прыгайте в специальный бассейн с холодной водой или горную в реку. Есть чаны на разные вкусы - на вершине горы или прямо на берегу реки. Популярные места стоит бронировать заранее.

Посвятите время походу в ресторан для знакомства с местной кухней. Попробуйте банош, деруны, бограч, вареники с черникой, борщ или дичь вроде косули или оленя.

Поинтересуйтесь у местных, куда лучше всего ходить за грибами и утром отправляйтесь на грибную охоту. Даже если вам не повезет с добычей, вы прекрасно проведете время наедине с утренним лесом.

Фото: Каждый день у вас будет возможность проводить время, просто любуясь окружающей вас красотой (tamtour.com.ua)

Выходной день можно посвятить поездке на экскурсию. Местные компании возят туристов на водопады, скалы, сыроварни, скиты и церкви. Выбор очень большой.

И, кроме того, каждый день у вас будет возможность проводить время, просто любуясь окружающей вас красотой. Возможно, вечер на балконе или во дворе дома с чашкой чая, книгой и возможностью дышать горным воздухом впечатлит вас больше любых достопримечательностей.

Рекомендуем выделить на поездку минимум одну неделю, а лучше – две. Скорее всего, вы будете настолько покорены возможностью быть ближе к природе, наслаждаться тишиной и при этом заниматься работой, что не скоро захотите вернуться в город.

Если у вас есть возможность работать удаленно, воспользуйтесь ею, чтобы увидеть больше привычных четырех стен и запомнить лето 2020 года как одно из самых лучших.

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