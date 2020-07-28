Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы

Фото: Живописный остров Хортица (РБК-Украина)

Живописные пейзажи "сердца" Запорожья

Много ли регионов в нашей стране, на территориях которых веками, а то и тысячелетиями, формировались уникальные цивилизационные зоны? Где формировались культуры, которые впоследствии или наследовались и развивались потомками, или уничтожались в противостояниях и войнах или просто терялись и "растворялись" в веках?

Запорожье и Запорожская область в этом плане является ярким представителем Украины, территорией-сокровищницей, где скрыты бесчисленные духовные и материальные богатства.

От киммерийцев, скифов, сарматов, готов, праславянских и славянских племен и всех-всех, кто в разные времена поселялся на территории нашего исторического Запорожья, в Таврийских степях, кто в той или иной степени был причастен к развитию этого края, влиял на утверждение нашего "ментального кода", национальной самоидентификации, до формирования нашей государственности.

Фото: Остров Хортица – место расположения сооружений тысячелетней давности (РБК-Украина)

Атмосфера казацкой эпохи и уникальная природа

"Сердце" Запорожья - остров Хортица, который известен всему миру своей древнейшей историей, уникальными находками и артефактами, животными, растениями. Есть несколько версий происхождения названия острова: согласно одной, она происходит от имени языческого бога солнца Хорса.

Другая предполагает, что основа слова - тюркско-половецкая: это "орт" или "орта", что означает "средний". Кроме названия Хортица, в разные времена были и другие – остров Святого Георгия, Кортинский, Ортынский и другие.

Путешествуя по Хортице, вы узнаете о каменных закладках культового комплекса медного века, почувствуете энергетику святилищ древних культур, увидите воочию культовые сооружения тысячелетней давности.

Фото: Вид на Днепр (Игорь Захаренко)

Хотя история Хортицы исчисляется тысячелетиями, для многих она непосредственно ассоциируется с казачеством. Хортица и казаки – это символы свободы, воли, это символы стойкости и несокрушимости человеческого тела и духа, преданности народу и родине.

Проникнуться атмосферой казачества, узнать интересные факты из жизни храбрых воинов и отважных защитников, даже быть посвященным в казаки, можно на острове Хортица.

Фото: История Хортицы исчисляется тысячелетиями, но для многих она ассоциируется именно с казачеством (РБК-Украина)

Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" и единственный в Украине музей судоходства

Посещение историко-культурного комплекса позволит жителям и гостям города окунуться в водоворот жизни казаков на сечи, ознакомиться с их бытом, обычаями и традициями. Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" – своеобразный обобщенный образ казацких сечевых столиц XVI–XVIII ст.

Он строился по сходству с настоящей казацкой сечью, но в уменьшенных размерах. Здесь есть фортификация (ров, вал, частокол), башни, здания куреней, дом кошевого, канцелярия, пороховница, церковь и много других сооружений.

С казаками – сообразительными сорвиголовами, ловкими всадниками и воинами, можно познакомиться на спектакле конного театра, сцена которого – хортицкие просторы. Здесь всех желающих посвятят в казаки. Действо это динамичное, фееричное и незабываемое!

Фото: Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" (РБК-Украина)

Остров "делит" пополам Днепр. Это позволяет любителям водных путешествий посмотреть на Хортицу с другого ракурса. Древние моряки рисковали жизнью, идя лодками в направлении острова. Смертельно опасными были пороги.

Строительство Днепрогэса сделало эту часть реки судоходной. Водное путешествие на прогулочном пароходе позволит вам представить, какими могли быть походы в древности на казацких чайках. Кстати, о казаках-судноплавцах вы можете узнать больше, если посетите единственный в Украине и один из крупнейших музеев в Европе – Музей судоходства "Чайка".

Любители речного экстрима и водных видов спорта могут обогнуть остров на байдарках, каяках или сапах.

Фото: Днепровские плавни - прекрасное место для отдыха в условиях дикой природы (РБК-Украина)

Плавни - заповедные территории острова

Кстати, только при условии заказа официальной экскурсии вы можете побывать в той части острова, которая охраняется строже всего – в плавнях. Это зона абсолютной заповедности. Растительный и животный мир плавней Хортицы поражает своей первозданностью и уникальностью.

Путешествовать можно как водным транспортом, так и по специально обустроенной экскурсионной тропе. Поверьте, впечатления от плавней - незабываемые!

Фото: Остров Хортица привлекает внимание туристов из разных уголков Украины (РБК-Украина)

Туристический потенциал острова Хортица - огромный. Городом уже разработана концепция развития Хортицы, планируют создать гостиничные комплексы, ресторанов, различных зон отдыха, продолжается поиск инвесторов. И все это обязательно синхронизируется со статусом Хортицы как национального заповедника.

Если желаете ощутить дух вольных казаков, воочию увидеть их быт, попробовать свои силы в казачьих походах, а также получить истинное наслаждение от уникальной природы, побродить по тропам, где переплетается мистическое, историческое и современное, – ваш туристический ориентир – остров Хортица.

Фото: Любители речного экстрима и водных видов спорта могут обогнуть остров на байдарках, каяках (Игорь Захаренко)

Запорожье ждет вас!

Напомним, ранее мы писали об уникальных бирюзовых озерах в Черниговской области, которые считают идеальным местом для отдыха на природе.