Рукотворные чудеса: самые красивые заброшенные карьеры для отдыха на природе

Фото: Коростышевский карьер (Олег Божко)

Живописные водоемы, где можно сделать впечатляющие фото

Если вы любите отдыхать на природе, но не имеете возможности провести уикенд в горах или на море, мы все же можем вас удивить.

Предлагаем отправиться на гранитные карьеры. Мы уверены: красота здешних пейзажей поразит вас, а отдых запомнится надолго.

Во всех этих местах когда-то добывали гранит, а сейчас это живописные водоемы, где можно прекрасно отдохнуть на выходных.

Коростышевский карьер

Самым богатым запасами гранита регионом Украины считают Житомирщину, а город Коростышев имеет репутацию едва ли не самого важного центра "гранитной" промышленности Украины и в наши дни.

Здесь есть настоящая "жемчужина" региона – Коростышевский карьер. Добыча гранита здесь была прекращена еще в 1990-х годах, а сам карьер - затоплен.

Сейчас эта местность пользуется большой популярностью не только среди местных жителей, но и среди туристов. Их здесь можно встретить в любое время года.

Фото: Добыча гранита здесь была прекращена в 1990-х годах (Олег Божко)

Удивляет это место необычайной красотой берегов карьеру, которые на высоте 10 метров покрыты хвойными деревьями. А также - насыщенным бирюзовым цветом водоема, который достигает глубины 20-40 метров.

Завораживает этот пейзаж и украинских гуру кинематографии. В частности, здесь снимали известный фильм "Сторожевая застава".

Фото: Здесь снимали немало украинских фильмов (Олег Божко)

Попасть к Коростышевскому карьеру можно, выехав из Киева на автомобиле по трассе Е40. Перед самым въездом в город Коростышев перед автозаправкой надо свернуть на дорогу ТО602.

Также можно добраться до Коростышева на автобусе "Киев-Нововолынск".

Фото: Карьер находится недалеко от столицы (Олег Божко)

Ерковский гранитный карьер

Место невероятных пейзажей, которое ранее было одним из центров добычи гранита в регионе, сейчас активно превращается в центр отдыха. Из-за отсутствия финансирования промышленности, этот гранитный карьер, как и предыдущие, забросили.

Его начала поглощать вода, а летняя жара заставляет жителей Катеринопольского района Черкасской области покориться желанию отдохнуть рядом с чистым водоемом.

Местные жители говорят, что вода здесь чрезвычайно теплая, а пейзажи - не хуже, чем в Швейцарии.

Фото: Этот карьер находится в Черкасской области (viche.ck.ua)

Если хотите посетить бюджетную "заграницу" на выходных, вам стоит выбрать день, когда погода - солнечная. Тогда цвет воды в карьере будет особенно красивым. Чтобы добраться сюда из Киева, можно ехать на своем авто от Киева по трассе Н01 и, свернув налево на трассу Р04, следовать к городу Ерки.

Еще один способ добраться сюда - доехать автобусом до Катеринополя и пересесть на автобус, курсирующий до Звенигородки.

Черепашинский карьер

Это место часто называют "винницкими Мальдивами" или же "черепашинскими Гавайями". Если вы до сих пор не верите в то, что эти места вообще можно сравнивать, вам обязательно стоит убедиться в этом лично.

Вода в озере невероятно прозрачная и имеет ярко-голубой цвет.

Фото: "Украинские Мальдивы" – водоем неподалеку от села Черепашинцы (Олег Божко)

Берега водоема - это глиняные и песчаные обрывы высотой до 7-8 метров. Однако есть здесь и пологий пляж, а кое-где в воде виднеются остатки старой затопленной дороги. Некоторые кусты и деревья растут прямо из воды и дополняют сказочную атмосферу украинского оазиса.

Глубина карьера достигает 100 метров и ежегодно увеличивается, а вода в нем настолько прозрачная, что видно, как плавает рыба.

Фото: Живописные пейзажи чистого пресного озера (Олег Божко)

В село Черепашинцы можно добраться из Киева, направляясь в Житомир, откуда ехать по трассе М21 к Загребельне и повернуть налево к Черепашинцам.

Сюда также можно доехать на автобусе или электричке "Киев-Казатин" и "Казатин-Черепашинцы".

Фото: Берега водоема - это глиняные и песчаные обрывы высотой до 7-8 метров (moemisto.ua)

Карачуновский гранитный карьер

Удивляет красотой гранитных карьеров и Днепропетровская область. С 1999 года, после прекращения добычи руды в гранитном карьере на Карачунах, из реки Ингулец во впадину начала прибывать вода.

Высота крутых скал карьера составляет около 15 метров, а водоем в нем достигает глубины до одного километра.

Фото: Карачуновский гранитный карьер (0564.ua)

Чтобы попасть к этому карьеру, от Киева нужно ехать автомобилем до Кропивницкого, откуда трассе Н23 следовать до поворота на трассу Н11.

Также можно добраться автобусом до Кривого Рога и пересесть на автобус до Карачунов.

Фото: Из реки Ингулец сюда начала прибывать вода (instagram.com/panina11121)

"Жовтневый" карьер

Карьер расположен в Кривом роге возле объездной дороги.

Добыча камня здесь прекращена почти 20 лет назад. Постепенно яма начала заполняться грунтовыми водами, поэтому сейчас карьер с чистой водой привлекает местных отдыхающих. Сейчас глубина водоема достигает 35 метров. Но, к сожалению, официальных пляжей здесь нет.

На автомобиле к карьеру можно доехать от Киева по трассе Н01 и Н14 до Кропивницкого и трассе Н23 до микрорайона Заречный.

Фото: "Жовтневый" карьер (igotoworld.com)

На затопленных гранитных карьерах всегда есть возможность сделать невероятные фото, особенно когда царит ясная погода и небо не затянуто тучами. Но главное - сама поездка в эти живописные места запомнтся вам надолго.

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