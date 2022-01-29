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Советы друзей, блогеры в соцсети: как украинцы планируют путешествия

Новина українською →
Суббота 29 января 2022 18:21
Советы друзей, блогеры в соцсети: как украинцы планируют путешествия Фото: Как украинцы планируют путешествия (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Евгения Тугушева

Больше всего наши граждане принимают во внимание советы друзей и родственников, говорят в ГАРТ

В Государственном агентстве развития туризма перед началом нового туристического сезона 2022 года, провели анализ источников информации, на которые возлагаются современные путешественники прежде чем запланировать свои путешествия. Об этом говорится на официальной странице ГАРТ в Facebook.

Согласно исследованию ГАРТ, проведенному в 2021 году, в первую очередь наши граждане принимают во внимание советы друзей и родственников, проживающих в Украине.

"Следующим действенным инструментом для планирования путешествий считают соцсети. На третьем – советы друзей и родственников, проживающих за границей.

На четвертом – YouTube контент о путешествиях, на пятом – выбор без выбора, поскольку это рабочие, бизнес-поездки. А закрывают топ-6 телепрограммы, посвященные путешествиям", – говорится в сообщении.

Среди 30% опрошенных респондентов, избравших соцсети в качестве главной помощи при принятии решения о путешествии, самым популярным источником информации оказался Facebook. Старшие люди чаще его используют. Если среди людей 15-24 таких только 31%, то в категории 35-44 их уже 84%, а в категории 55-64 – 87%.

Молодёжь больше пользуется Instagram для планирования путешествий. Прежде возрастом от 15 до 25 лет – 84%, возрастом от 25 до 34 – 58%, возрастом 55-64 – всего 22%.

Что касается мессенджеров, которые в последние годы выполняют также функцию социальных сетей с разнообразным контентом, то тенденции отличаются по возрастному показателю. Viber чаще используют люди постарше (10% в возрасте 15-24 и 29% в возрасте 65-70). Telegram – наоборот (21% в возрасте 15-24 и 15% в возрасте 65-70).

Наименее популярными при принятии решений по путешествиям оказались Tik Tok и Twitter. Наши граждане почти не используют их. Однако Tik Tok популярнее, чем при Twitter среди молодежи.

Советы друзей, блогеры в соцсети: как украинцы планируют путешествия

Фото: Статистика источников информации, на которые возлагаются современные путешественники прежде чем запланировать свои путешествия (facebook.com/DARTUkraine)

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олесков, собранные аналитические данные полностью подтверждают: диджитал реклама и промо является основным путем для поощрения путешествовать в ту или иную локацию.

"В прошлом году мы начали масштабную диджитал промокампанию внутреннего туризма в Украине серией видеороликов и баннерной рекламы, охватив около 30 миллионов украинцев. Такой же большой охват имеем по иностранной аудитории – десятки миллионов людей увидели украинский туристический продукт и приехали в Украину. Наша задача на новый сезон – стимулировать путешествия по Украине еще больше", – заявила глава ГАРТ.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, в какую страну украинцы ездят чаще всего.

Также мы писали, сколько денег заработала Украина на туризме.

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