Рекордные цифры даже в пандемию: стало известно, сколько денег заработала Украина на туризме

В стране наблюдается постепенный рост доходов от туристического сбора, говорят в ГАРТ

Несмотря на все убытки, понесенные туристической сферой Украины, в настоящее время происходит восстановление и постепенный рост туристического сбора, о чем свидетельствуют статистические данные за 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) в пресс-релизе, полученном РБК-Украина.

В ведомстве уточнили, что за 2021 год в бюджет страны поступило 244 млн грн туристического сбора. Этот показатель на 86,8% превышает показатель 2020 года, что составило 130,6 млн грн, а также на 20% выше аналогичного показателя 2019 года – тогда в бюджет поступило 196 млн грн.

Какие регионы заработали на туризме больше всего

В ГАРТ также составили рейтинг стран по уплате туристического сбора. В лидеры вошли город Киев и 4 области.

Столица Украины пополнила бюджет на 68 млн грн, Одесская область заработала 26,8 млн грн, третье место заняла Львовская – 23 млн грн, четвертое – Киевская с 15,3 млн грн.

На пятом месте – Закарпатская область, заработавшая 11,7 млн ​​грн. Это вдвое больше по сравнению с 2020 годом, когда доход в бюджет региона составил 5,6 млн. грн.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, туристический сбор является важнейшим индикатором развития туристической отрасли Украины.

"В 2022 году мы нацелены установить прозрачные и честные правила для всех участников рынка. Верю, что в этом году Верховная Рада примет Закон о туризме, который установит системные принципы в работе туристической отрасли, которая, откровенно, в течение 30 лет развивалась хаотично. Законопроект касается и туристического сбора, которым должны быть наполнены целевые туристические фонды общин. Средства должны использоваться исключительно для реализации стратегии развития туризма", – отметила глава ГАРТ.

Фото: Туристический сбор в Украине. Статистика Государственного агентства развития туризма

Из указанных 244 млн грн туристического сбора 154 млн грн были уплачены юридическими лицами и еще 90 млн – ФОПами. Самыми успешными оказались летние и осенние месяцы. Летом заработали 35% общего годового туристического сбора, а осенью – 40%.

Отметим, что ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждое время временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. На 2021 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма.

В 2021 году количество иностранцев, пересекших границу нашего государства, по сравнению с 2020 годом выросло на 26,3% и составило почти 4,271 млн человек. Что касается украинцев, то в прошлом году границу пересекло 14,7 млн.

Напомним, ранее мы писали, сколько иностранцев побывало в Украине за прошлый год.

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