Не Турция и не Египет: стало известно, в какую страну украинцы ездят чаще всего

Фото: Польша возглавила рейтинг стран, куда чаще всего ездят украинцы (unsplash.com/reiseuhu)

Наши граждане в течение года совершили более 4,4 млн поездок в Польшу

Польша возглавила рейтинг стран, в которые чаще всего ездят украинцы. Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В Госпогранслужбе подсчитали количество пропускных операций за прошлый год. По подавляющему большинству показателей по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост.

"Сегодня выделяем для вас статистику, демонстрирующую количество пересечений госграницы гражданами Украины, которые направлялись за границу. Поэтому по итогам 2021-го безоговорочным лидером для наших граждан остается Республика Польша – более 4,4 млн поездок (+13%) наших граждан к этой страны", – говорится в сообщении.

Второе место заняла Турция с общим количеством более 2 млн украинцев, которые в основном направлялись в эту страну на отдых. Третье место из более чем 1,7 млн ​​пропускных операций заняла Венгрия.

При этом вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет – более 1,4 млн. По данным ГНСУ, РФ по количеству визитов демонстрирует планомерный спад. В прошлом году в страну-агрессора ездили на 12% украинцев меньше.

Фото: Украинцы в течение года совершили более 4,4 млн поездок в Польшу (unsplash.com/reiseuhu)

Существенный прирост в процентном плане показывают Румыния, Молдова, Словакия и Германия – +32%, +16%, +2% и +20% соответственно.

В то же время количество граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилось более чем вдвое.

Похоже, что в будущем ее место в рейтинге может заменить другая страна, например, Греция, которая по итогам 2021 демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза или Объединенные Арабские Эмираты и Италия.

Тройка стран, в которые чаще всего ездят украинцы

Польша – более 4,4 млн поездок (+13%);

Турция – более 2 млн украинцев (*2,1 г.);

Венгрия – более 1,7 млн ​​пропускных операций (+5%).

Напомним, ранее мы писали, сколько денег заработала Украина на туризме.