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Поради друзів, блогери в соцмережі: як українці планують мандрівки 

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Субота 29 січня 2022 18:21
Поради друзів, блогери в соцмережі: як українці планують мандрівки  Фото: Як українці планують подорожі (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Євгенія Тугушева

Найбільше наші громадяни беруть до уваги поради друзів та родичів, кажуть у ДАРТ 

У Державному агентстві розвитку туризму перед початком нового туристичного сезону 2022 року, провели аналіз джерел інформації, на які покладаються сучасні мандрівники перш ніж запланувати свої подорожі. Про це йдеться на офіційній сторінці у ДАРТ у Facebook.

Згідно з дослідженням ДАРТ, проведеним у 2021 році, насамперед наші громадяни беруть до уваги поради друзів та родичів, що мешкають в Україні.

"Наступним дієвим інструментом для планування мандрівок вважають соцмережі. На третьому – поради друзів та родичів, які мешкають за кордоном.

На четвертому – YouTube контент про мандрівки, на п'ятому – вибір без вибору, оскільки це робочі, бізнес-поїздки. А закривають топ-6 телепрограми, присвячені подорожам", – йдеться у повідомленні.

Серед 30% опитаних респондентів, які обрали соцмережі як головну допомогу при ухваленні рішення щодо подорожі, найпопулярнішим джерелом інформації виявився Facebook. Старші люди, частіше його використовують. Якщо серед людей віком 15-24 таких лише 31%, то у категорії 35-44 їх уже 84%, а у категорії 55-64 – 87%.

Молодь більше користується Instagram для планування подорожей. Насамперед віком від 15 до 25 років – 84%, віком від 25 до 34 – 58%, віком 55-64 – всього 22%.

Що ж до месенджерів, які останніми роками виконують також функцію соціальних мереж з різноманітним контентом, тенденції відрізняються за віковим показником. Viber частіше використовують люди старшого віку (10% у віці 15-24 та 29% у віці 65-70). Telegram – навпаки (21% у віці 15-24 та 15% у віці 65-70).

Найменш популярними при ухваленні рішень щодо мандрівок виявились Tik Tok та Twitter. Наші громадяни їх майже не використовують. Проте Tik Tok є популярнішим, ніж за Twitter серед молоді.

Поради друзів, блогери в соцмережі: як українці планують мандрівки

Фото: Статистика джерел інформації, на які покладаються сучасні мандрівники, перш ніж запланувати свої подорожі (facebook.com/DARTUkraine)

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів, зібрані аналітичні дані цілком підтверджують: діджитал реклама і промо є основним шляхом для заохочення подорожувати до тієї чи іншої локації.

"Минулого року ми розпочали масштабну діджитал промокампанію внутрішнього туризму в Україні серією відеороликів та банерної реклами, охопивши близько 30 мільйонів українців. Таке ж велике охоплення маємо по іноземній аудиторії – десятки мільйонів людей побачили український туристичний продукт і приїхали до України. Наше завдання на новий сезон – стимулювати подорожі Україною ще більше", – заявила очільниця ДАРТ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, в яку країну українці їздять найчастіше.

Також ми писали, скільки грошей заробила Україна на туризмі.

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