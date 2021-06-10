Туризм по новым правилам: что изменилось в поведении путешественников и чего ждать от поездок в 2021 году

Купить билеты сегодня на завтра, улететь на Сицилию за 5 евро и ночевать в аэропорту в ожидании утреннего рейса - уже год это звучит как "что-то из прошлой жизни".

Очевидно, что путешествия больше не будут прежними, а туристы еще не скоро будут часами стоять в очередях, чтобы зайти в Саграда Фамилия или собор Дуомо в Милане. Или скоро?

Эксперты сервиса VauBoo рассказали нам, как изменились привычки путешественников, и какие тренды рынка туризма существенно повлияют на передвижения по миру в ближайшее время.

Падение рынка мирового туризма на 87%

По данным Всемирной туристической организации, в январе 2021 года количество туристов по всему миру упало на 87% по сравнению с январем 2020-го. Пандемия, закрытые границы, страх людей, финансовый кризис привели к потере более 1 трлн долл. дохода от международного туризма. Это в десять раз превышает убытки 2009 года во время мирового экономического кризиса.

2020 год по праву считается худшим годом в истории туризма

Больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, там зафиксировано падение аж на 96%. На 85% упал туризм в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, на 77% в Америке.

По данным UNWTO, больше всего туристов среди топ-10 самых посещаемых стран мира потерял Китай - 88%. На втором месте Таиланд с 83%. За ними следуют Испания (- 77%), США (- 76%), Германия и Турция (по - 69%). Букинг гостиниц во всем мире упал на 47%. В Китае на конец 2020 года бронировали на 75% меньше, в Испании - на 71%, в Италии - на 67%. В США и Мексике этот показатель упал на 41% и 43% соответственно. Упала и заполняемость отелей. Еще в начале года этот показатель по всему миру составлял 57%, но уже к концу 2020-го - всего 37%. В мае прошлого года заполняемость гостиниц в Европе побила все антирекорды - всего 13,3% (по сравнению с 82% за этот период в предыдущие годы). А что с Украиной? 66% украинцев не были в отпуске в 2020 году - таковы результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного в августе прошлого года. Среди тех, кто все же съездил в отпуск или собирался, всего 9% планировали за границу. Сравнивая с 2019 годом, этот показатель упал более чем на 30%. Закрытие границ способствовало развитию внутреннего туризма. Многие прошли все стадии "отрицание - торг - принятие - Затока" и отправились открывать украинские курорты. Так, по данным пресс-службы "Vodafone Україна", летом 2020 года количество пользователей интернета и 4G на курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2019 годом средний чек отдыха в Украине в 2020-м вырос на 25%, а средний чек выездных туров упал на эти же 25% Постковидные путешествия: что изменилось На тему изменения поведения туристов и постковидных ожиданий от путешествий было проведено несколько исследований во всем мире. Делимся основными инсайтами. Вакцинация. 36% американцев, которые путешествовали за границу в 2019-м, не покинут пределы страны без вакцинации. 30% тех, кто летал внутренними рейсами, также откладывают поездки до получения вакцины. Урезание бюджета на путешествия. По данным различных опросов, европейцы планируют уменьшить бюджет на туризм до 30% по сравнению с 2019-м. Приоритет - внутренний туризм. 76% европейцев в ближайшем будущем собираются исследовать свою страну. Чем меньше туристов, тем лучше. Выбирая направления, 73% туристов избегают места скопления людей, отдавая предпочтение природе и небольшим городам. Больше гибкости в изменениях бронирования. 70% путешественников согласны платить больше за гибкость в изменениях и отмене бронирования. Во всем мире у туристов наблюдается смена привычек бронирования. Речь идет о last minute bookings: люди до последнего не уверены, что отправятся в путешествие, в связи с карантинными ограничениями, потому не планируют наперед. Окно бронирования сократилось до нескольких дней. Именно поэтому преимущество есть у тех гостиниц, которые сумели быстро адаптироваться к новым реалиям. Три простых шага, как гостиницам повысить лояльность туристов: Внедрять гибкие предложения отмены раннего бронирования

Создавать промоакции last minute

Добавить дополнительную ценность, например, включить завтрак или ужин без доплаты или дарить посетителям welcome-пакет. Такие плюшки помогают туристу принять решение в пользу данного отеля VauBoo - это сервис, с помощью которого туристы могут предлагать свои цены на бронирование жилья, а представители отелей - дозаполнить номерной фонд. Такой формат помогает достичь компромисса: путешественники получают желаемый комфорт в проживании по более лояльной цене, а отели не теряют клиентов, которые сейчас на вес золота.

Эксперты прогнозируют возвращение докарантинного объема туризма не ранее 2023 года, а прогнозы 41% из них и вовсе неутешительны: вернуться к уровню 2019 года мир сможет не ранее чем в 2024-м.

Но мы верим, что выйти за границы кухни-комнаты-коридора можно уже сейчас. Страны потихоньку открываются, потому держим руку на пульсе новостей, внимательно читаем правила въезда и отправляемся за новыми впечатлениями!

Напомним, недавно туристам раскрыли важные детали об отельных номерах.