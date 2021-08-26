Песчаная лагуна и коралловые сады: в популярной локации Египта появится новый курорт

Комплекс Рас Джамила построят к северу от Шарм-эль-Шейха

В Египте появится новая туристическая локация - к северу от Шарм-эль-Шейха построят элитный курорт. Роскошный комплекс появится на полупустынном участке возле рифа Рас Джамила. Запуск проекта на днях обсудили на правительственном уровне, сообщило профильное издание по недвижимости osoule.com.

Новый проект Ras Ghamila планируется создать по принципу элитного частного курорта Эль-Гуна в 30 км от Хургады, который называют "египетской Венецией".

Ранее планировалось, что на новом курорте будут построены отели категории 3,4 и 5 звезд, рестораны, бассейны, спортивные комплексы. Основной особенностью будет расположение новой курортной локации – на берегу лагуны с рифом Рас Джамила (Ras Ghamila) c коралловыми садами.

Что известно о новом курорте

На днях две компании - "Al-Montazah Tourism and Investment Company" и "Imac Aqaba"- подписали договоренность о создании проекта "Рас Джамила". На встрече присутствовали министр государственного сектора бизнеса Хишам Тауфик и министр гражданской авиации Мохамед Манар.

В заявлении министерства госсектора бизнеса говорится, что объект будет возводиться на двух соседних земельных участках, принадлежащих компаниям, связанных с обеими министерствами. Чиновники отметили, что проект Рас Джамила осуществляется в рамках интеграции между государственными учреждениями.

Фото: Отельный отдых в Египте (GettyImages)

Между тем, идея построить новый туристический комплекс не нова – о создании этого курорта наподобие Эль-Гуны заговорили несколько лет назад. В 2015 году было подписано соглашение с инвесторами, но реализовать его не получилось. Только в конце 2020 года компания Al-Montazah Tourism объявила о готовности возобновить проект.

Территория курорта будет занимать 800 тыс. кв. м (80 га), а длина береговой линии составит 750 м. На территории комплекса будет построена вся необходимая инфраструктура.

Фото: Побережье возле рифа Рас Джамила (wikimapia.org)

Расположение новой туристической локации чрезвычайно выгодное – ближайшая бухта Шарм-эль-Шейха - Рас Насрани хорошо известна туристам и любителям дайвинга. Там расположены известные 4* и 5* отели.

Чем интересен риф туристам

Место для создания нового курорта выбрали неслучайно – рядом находится один из лучших рифов Египта – Рас Гамила (Рас Джамила). Он отделяет от моря мелкую лагуну с песчаным дном, удобную для купания туристов.

Сам риф имеет особенность – его стенка уходит вглубь всего на 10 м, но у нее есть пологий склон с коралловыми садами. Дайверы ценят эту природную достопримечательность за большое количество коралловых кустов, включая большие горгонарии ("пушистые" роговые кораллы), также разнообразную морскую живность – мурены, скаты, черепахи, барракуды, крылатки, акулы.

Фото: Дайвинг в Египте (unsplash.com/michael bernander)

Хотя в лагуне кораллов нет, и она интересна преимущественно для любителей пляжного отдыха и кайтинга, дайверы открыли в рифе туннель, по которому в заводь можно проплыть из открытого моря.

В чем особенность курорта Эль-Гуна

Город Эль-Гуна построил египетский миллиардер Сами Савирис в 1991 году по единому плану. Он расположен в 22 километрах от Хургады на побережье Красного моря.

Из-за планировки курорта с большим количеством каналов между островками Эль-Гуну стали называть "египетской Венецией". На островах, соединенных мостиками, расположены отели.

Фото: Курортный город Эль Гуна "изрезан" каналами и лагунами (booking.com)

Для отдыхающих оборудованы четыре песчаных пляжа, есть музей, район с лавками художников, гончаров и ремесленников, бесплатный аквариум, кинотеатр. Для активного отдыха в Эль-Гуне есть дайвинг-центры и центры кайтсерфинга, поля для гольфа и пейнтбола, теннисная школа и корт. Туристам предлагают заняться виндсерфингом, поплавать на яхтах, половить рыбу.

Специфика курорта – его закрытость и уровень сервиса. В Эль-Гуне расположены преимущественно премиальные 5-звездочные отели и всего несколько - 4*. Они находятся на отдельных островах или полуостровах.

На территории Эль-Гуны живут египетские миллионеры, также мировые знаменитости там купили недвижимость на отдельных островах.

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