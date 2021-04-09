Альтернатива Каппадокии: в Турции становится популярной необычная локация

Фригийская долина - визитная карточка и новый бренд страны

Турция продолжает готовиться к приезду туристов в новом сезоне и популяризирует интересные локации страны, сообщает турецкое агентство Anadolu (AA).

Глава Турецкой ассоциации туристических агентств (TÜRSAB) Фируз Баглыкая, которая недавно посетила провинцию Афьон-Карахисар, сообщила агентству, что страна "работает над оживлением туризма" и "пытается подготовить сектор к новому туристическому сезону".

Она также отметила, что Афьон-Карахисар является важным местом для культурного, термального и гастрономического отдыха, а популяризация Фригийской долины способствует развитию культурного туризма.

Что такое Фригийская долина и где она находится

Фригийская долина, насчитывающая 3000 лет истории и занесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, простирается через столицу Турции - Анкару и центральный Эскишехир, а также соседние районы Эгейского региона - Кютахью и Афьон-Карахисар.

По данным ЮНЕСКО, Фригия - цивилизация, существовавшая в 800 годах до нашей эры в центральной Анатолии к югу от Средиземного моря и к Черному морю на севере.

Фото: Храм Зевса в древнем городе Айзаной. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (en.wikipedia.org)

"Вдоль глубоких долин региона были найдены замки, курганы, курганы, некрополи, культовые сооружения, высеченные в скале, надписи и рельефы, алтари, цистерны, монументальные высеченные в скале гробницы и ниши - свидетельства фригийской культуры", - уточняется в сообщении.

Это древнее место благодаря впечатляющему ландшафту было неформально названо "второй Каппадокией".

"Вторая Каппадокия": история долины

Считается, что фригийцы поселились в Западной Анатолии примерно в восьмом веке до нашей эры.

После падения хеттов фригийцы и их королевство, некогда базировавшееся на территории современной Анкары, стало доминирующим государством в Анатолии.

Видео: Фригийская долина (youtube.com/Efe Dani)

Большинство людей ассоциирует фригийцев с Троянской войной, где они сражались бок о бок с троянцами, как записано в "Иллиаде" Гомера.

Также - с их легендарным царем Мидасом - популярной фигурой в греческой мифологии. Во Фригийской долине посетителям можно пройти по стопам этого древнего королевства и их могущественной империи.

Чем интересна Фригийская долина для туристов

Фригийская долина предлагает множество "чудес". Кроме истории и культуры, место интересно также своей нетронутой природой.

Поскольку этот район относительно свободен от туристов, долину интересно и безопасно исследовать во время пандемии.

Фото: Театральный комплекс Айзаной, Фригийская долина (en.wikipedia.org)

Украшенная фригийскими реликвиями, высеченными в скалах гробницами и скульптурами, долина идеально подходит для ярких фото. Прогуливаясь по долине, вы можете заметить сходство ее скальных образований со знаменитыми дымоходами в Каппадокии.

Два наиболее важные фригийские памятники - скальные гробницы "Асланташ" (Львиный камень) и "Йыланташ" (Змеиный камень), расположенные недалеко от центра города Афьон.

Обнаруженный шотландским исследователем Уильямом Митчеллом Рамзи в конце 19 века, Асланташ был назван в честь двух фигур льва, стоящих рядом с входом. Йыланташ находится в нескольких метрах от Асланташа и назван в честь статуи льва, держащего в когтях змею.

Фото: Многим Фригийская долина напоминает Каппадокию (en.wikipedia.org)

Памятник Мидасу, также известный как Язылыкая (Покрытая письменами скала) - настоящая "жемчужина" долины. Считающийся шедевром фригийцев, памятник покрыт разнообразными геометрическими узорами и иероглифами. Археологи считают, что фригийцы проводили здесь религиозные обряды.

Наряду с древними поселениями, восходящими к фригийцам, грекам и римлянам, в долине также находятся остатки наследия первых христиан и византийцев. Во время поездки вы можете увидеть небольшие часовни и монастырские комплексы, а также многочисленные высеченные в скалах поселения византийской эпохи.

Как посетить Фригийскую долину

Это направление считается эксклюзивным. Это скорее исследовательские туры, которые проходят отдельно от посещений других регионов страны. В долину возят туры из Украины, преимущественно авторские. Стоит искать предложения от турагентств и тех, кто сам занимается разработкой таких поездок.

Средняя стоимость такой поездки - 10-12 тысяч гривен с человека без учета цены за перелет. Также нужно будет лететь с пересадкой из Киева в Стамбул, затем - из Стамбула в Анкару. Цена за бюджетный перелет с лоукост-авиакомпанией за два перелета составит около 130 евро. Плюс - столько же на перелеты обратно.

Второй вариант - заказать экскурсию в сопровождении профессионального гида, когда вы уже находитесь в Турции. К примеру, если приехали на отдых в один из курортных регионов страны.

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