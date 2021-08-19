Солнце или град со шквалами: какой будет погода на популярных морских курортах в праздничные выходные

День независимости Украины и длинные выходные для многих украинцев – удачное время, чтобы еще успеть отправиться в летний отпуск на побережье Черного или Азовского моря. Погода там в последние дни была изменчивой – то дожди и шторм, то солнце и безветрие.

По данным Украинского гидрометцентра, жаркая и солнечная погода, которая еще держится на юго-востоке Украины, отступит в пятницу, 20 августа. В эти дни на морские курорты дойдет циклон со значительными осадками и шквалами, а со стороны западных областей в страну зайдет его "приемник" - антициклон с солнечной погодой.

Поэтому туристам, которые планируют провести длинные выходные на курортах Черного и Азовского морей, хмурая и дождливая погода "поставит на паузу" пляжный отдых всего на пару дней.

Какой будет погода на украинских морских курортах на выходные ко Дню независимости – в материале РБК-Украина.

Черное море: шквалы, грозы и град

В Одесской области (курорты Затока, Черноморск, Грибовка) кратковременный дождь и гроза напугают отдыхающих на пляжах 19 августа, при этом возможны шквалы – 15-20 м/с. Об этом сообщают местные синоптики. А уже с 20-21 августа можно снова нежиться на солнце – будет без осадков, температура днем 25-30 градусов, ночью – 15-20 градусов.

Фото: Пляж на Черном море (unsplash.com/obv design)

На курортах Херсонской области (Скадовск, Лазурное, Железный Порт), по прогнозу метеорологов, до выходных - переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град. При этом возможны порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем ​​24-29.

Уже в субботу, 21 августа, существенных осадков не ожидается, хотя облака могут закрывать солнце. В воскресенье и понедельник отдыхающие смогут насладиться пляжным отдыхом спокойно – дождя не будет, ветер в 7-12 м/с может вызвать средние волны. Днем немного потеплеет – будет 25-30 градусов, ночью – 15-20.

Фото: Отдыхающие в Одесской области (unsplash.com/vitaliy zamedyanskiy)

Азовское море: солнце придется подождать

На Азовском море в ближайшие дни отдыхающим может быть не до купания, а загар придется отложить из-за туч и осадков.

Дожди с грозами в Запорожской области (курорты Кирилловка, Бердянск) продлятся три дня – с 19 по 21 августа, согласно прогнозу местных синоптиков. Также до выходных еще возможны шквалы до 20 м/с, а позже ветер станет в два раза слабее, но небольшие волны все равно возможны.

Температура воздуха в эти дни снизится на несколько градусов, а ночью ощутимо похолодает. Если в четверг днем еще будет 27-32 градуса, то на выходных уже 23-28 градусов днем, а ночью станет по-настоящему свежо - 11-16 градусов.

В воскресенье уже будет сухая погода, без осадков, но с переменной облачностью. С понедельника, 21 августа, должно быть ясно и можно загорать. По последним данным, температура воды в море у Бердянска – 26 градусов, после дождей и холодных ночей она может немного снизиться.

Фото: Отдых в Бердянске (unsplash.com/tetiana shyshkina)

При этом на Арабатской Стрелке (Геническ в Херсонской области) уже 21 августа будет ясно и солнечно – дожди закончатся до выходных. Температура днем будет держаться на отметке 27-29 градусов, ночью – 16-18.

К слову, после дождей и шторма в Азовском море снова стало приятно купаться без медуз. Морские животные возвращаются к берегу, когда вода прогревается, а волны стихают.

Напомним, мы писали, почему туристы отказываются от отдыха в Украине в пользу зарубежных курортов.

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