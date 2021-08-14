Чистое море и жилье за 70 гривен: в Лазурном на Черном море разобрали большинство мест в отелях

Семейный и бюджетный отдых: за сколько можно отдохнуть на курорте

Море в Украине в августе привлекает украинских отдыхающих теплыми волнами и массой развлечений. А некоторые курорты – еще и недорогим проживанием.

В черноморском курорте Лазурное в середине августа туристы отмечают идеально чистое море без медуз и водорослей. Кадрами делятся в соцсети и призывают приезжать на отдых. Впрочем, на видео видно: на пляже – и так масса туристов.

Курорт Лазурное: почему туда стоит ехать туристам

Лазурное в Херсонской области на Черном море – популярная локация для взрослых отдыхающих. Поселок находится между Скадовском и Железным Портом – именно туда активные туристы ездят развлекаться.

Фото: Пляж в Лазурном (facebook.com/Алексей Козюренко)

Само море в Лазурном – открытое, поэтому там всегда ощущается ветер. Вода на этом курорте часто бывает холодной. При этом пляж привлекает немало туристов в сезон – песок белый и чистый, вода прозрачная и на фоне неба кажется синей. Правда, иногда к берегу прибивает водоросли и медуз.

В Лазурном часто по утрам видят дельфинов – как и в соседних курортных локациях и возле острова Джарылгач, к которому буквально рукой подать.

Сам пляж людный и веселый – есть колесо обозрения, кафе, рестораны, водные аттракционы. Есть много шезлонгов и бунгало для комфортного отдыха. В поселке есть банкоматы и небольшие магазины.

Туристы из Лазурного научились переходить на остров Джарылгач по морю в воде – чуть больше 300 метров. Впрочем, проще и законнее на охраняемую территорию попасть кораблем или катером - из Скадовска или Лазурного, которые доставляют туристов к живописным локациям у противоположного края острова со стороны маяка.

Самое дешевое жилье – от 70 гривен

Средняя цена за комнату с удобствами на улице в Лазурном – 120-150 гривен с человека. За такую сумму можно рассчитывать на кровать и вентилятор, маленький холодильник.

При этом в частном секторе можно найти "домики" – комнаты – по цене 70 гривен с человека. Обычно столько стоит размещение на расстоянии больше километра от пляжа.

"Дом находится на ул. Октябрськой - на этой улице автовокзал, рынок, кафе и центральная набережная. В каждой комнате мягкие уголки, диваны. Во дворе большая беседка, летняя кухня, большой двор. Постельное, посуду предоставляем, кухня оборудована мультиваркой, микроволновкой, плитой, холодильником", - описывает хозяйка жилье в Лазурном за 70 гривен с человека.

Фото: В Лазурном - чистое море и белый песок (facebook.com/Алексей Козюренко)

Зато буквально на берегу – на первой линии от моря также можно найти большое количество "эконом"-размещения – от 100 гривен. Например, на турбазе "Черномор" самый дешевый номер без удобств – 100 грн с человека, а улучшенный "стандарт" с новой мебелью и санузлом в номере – 600 гривен за номер (300 гривен с человека) в сутки.

При этом в летних домиках - строительных вагончиках с кондиционером, удобными кроватями, туалетом и умывальником, но душем на улице предлагают отдохнуть по цене 300-350 гривен с человека на базе отдыха "Морской бриз" с выходом на пляж.

Отели средней ценовой категории с бассейном на территории, с кондиционером и санузлом в номере обойдутся в 750-1000 гривен в сутки за номер на двоих. По данным сайта бронирования жилья booking.com, в Лазурном уже не доступны 85% отелей с бассейнами, а в самых дорогих на последнюю неделю августа остались незабронированными последние номера.

Где в Лазурном искать "Турцию"

Как и на многих морских курортах Украины, в Лазурном есть варианты размещения для требовательных туристов, которые хотят с комфортом отдыхать в Украине. В таких отелях хорошо оборудованные номера с ванной и кондиционером, есть свой ресторан, бассейн и лаунж зона.

Фото: Отель с бассейном в Лазурном (booking.com)

Например, в отеле "Lido" на второй линии от моря - с открытым бассейном и анимацией, с 2 ресторанами стоимость двухместного номера "стандарт" за 4 ночи в конце августа – 7200 гривен (1800 гривен в сутки), а 3-4 местный люкс обойдется в 2700 гривен в сутки.

В частном пансионате "Гранат" на первой линии от моря с бассейном на территории также предлагают развлекательные программы. Питаться можно у в ресторане отеля или готовить на общей кухне. Номер-люкс на двоих ободейтся в 8280 гривен за 4 суток (2070 гривен за ночь) без питания.

Отель "Laguna Lazurnoye " на второй линии у моря также имеет открытый бассейн. Семейный люкс на двоих с завтраками и обедами стоит 2250 гривен в сутки – 9000 гривен за 4 ночи.

Отметим, на еще одном курорте Черного моря - в Железном Порту - аншлаг туристов из-за низких цен на отдых.

Также мы писали, что купить билет на поезд к морю и забронировать дешевое жилье на День независимости становится все сложнее.