Солнечные пляжи и снежные горы. 12 курортов, куда можно быстро долететь на отдых зимой

Прямые рейсы в популярные страны: чартерные программы на новый сезон

Украинцам предложат новые туристические направления для яркого отдыха зимой. Туроператоры планируют отправлять туристов на зарубежные горнолыжные курорты Европы и в популярные пляжные локации морских стран.

Авиакомпания МАУ объявила о новых чартерных программах на период зимней навигации – с 1 ноября до 31 марта. Некоторые прямые рейсы запланированы на "пиковые" даты, другие будут выполняться регулярно.

Какие новые курорты станут доступны украинцам этой зимой и на какие даты можно планировать отпуск в интересных локациях – в материале РБК-Украина.

Зальцбург и Рованиеми. Прямые рейсы для любителей "снежного" отдыха

Открытие границ многих стран после пандемии расширяет варианты зимнего отдыха. Если прошлой зимой почти все горнолыжные направления за рубежом были недоступны для украинцев, то с кампанией вакцинации любители кататься на лыжах могут снова планировать отпуск на популярных курортах.

Например, вместе с несколькими туроператорами авиакомпания планирует осуществить два рейса по новому маршруту Киев – Зальцбург (Австрия) – 2 и 9 января 2022 года.

Фото: Горнолыжный курорт в Финляндии (unsplash.com/ilya-shishikhin)

Также любители настоящей зимы смогут насладиться отдыхом в Лапландии в Финляндии – первые чартерные рейсы планируются накануне нового года:

- Киев – Киттиля – по вторникам с 28 декабря;

- Киев – Рованиеми – 29 декабря, 5 и 12 января.

Горнолыжные курорты Франции также станут доступны любителям зимнего отдыха. Чартерные программы запланированы в две локации:

- Киев – Лион – 2 и 9 января;

- Киев – Гренобль – с 8 января.

Также украинцам предлагают покататься на лыжах в Турции на популярных курортах. Например, чартерные рейсы будут осуществляться из нескольких городов по таким направлениям:

- Киев – Эрзурум – с декабря;

- Киев/Запорожье/Одесса – Кайсери - с декабря.

Фото: Курорт Паландокен возле Эрзурума в Турции (wecityguide.com)

Тенерифе и Хургада. Куда можно полететь на море в зимнее время

Туристы, которые предпочитают летать зимой " в лето" – на пляжный отдых в жаркие страны, также смогут добраться на популярные курорты прямыми рейсами. Некоторые из них станут для украинцев открытием.

Например, чартерные рейсы в теплые края запланированы по таким маршрутам:

- Киев –Тенерифе (остров на Канарах, Испания) - 27 декабря, 6, 17, 27 января;

- Киев – Малага (Испания) – с 1 ноября;

- Киев – Фуншал (португальский остров Майдера) – с 21 октября;

- Киев – Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса) - с 22 ноября.

Фото: Курорт на острове Тенерифе (unsplash.com/bastian-pudill)

Также украинские туристы смогут регулярно вылетать прямыми рейсами на популярные курорты Египта из разных регионов.

- Киев/Одесса/Львов/Харьков/Запорожье – Шарм-эль-Шейх/Хургада.

Частота таких рейсов может ежедневной в зависимости от спроса на пакетные туры в Египет.

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