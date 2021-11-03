ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Посещения крайне не рекомендуются. Названы семь самых опасных стран Европы для поездок в ноябре

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 07:55
Посещения крайне не рекомендуются. Названы семь самых опасных стран Европы для поездок в ноябре Фото: Достопримечательности в Риге, Латвия (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Где самый высокий риск COVID-19 для туристов

Список регионов Европы, которые безопасны для путешествий в ноябре, сужается. Согласно последним данным по заболеваемости COVID, 7 европейских стран уже попали в список территорий, куда Агентство здравоохранения ЕС не рекомендует поездки, сообщает schengenvisainfo.com

Резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью в ЕС прослеживается на обновленных картах COVID-19 Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Какие страны попали в категорию высокого риска и кому крайне не рекомендуется посещать эти регионы – в материале РБК-Украина.

Самая высокая заболеваемость – уже в 11 странах Европы

Некоторые страны, по данным ECDC, выявили более 500 положительных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние пару недель. Поэтому они теперь классифицируются как "темно-красные", что видно на опубликованной карте.

Посещения крайне не рекомендуются. Названы семь самых опасных стран Европы для поездок в ноябреФото: Карта заболеваемости COVID в Европе (ecdc.europa.eu)

В список стран ЕС с самым быстрым распространением коронавирусной инфекции попали:

  1. Болгария
  2. Хорватия
  3. Эстония
  4. Латвия
  5. Литва
  6. Румыния
  7. Словения

К слову, самый большой рост инфицирований за сутки 1 ноября, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявили в Румынии - 12 474 новых случаев коронавируса. На втором месте – Болгария – там сообщили о 5178 новых случаях заражения. Другие страны передали для статистики меньшие цифры:

  • Хорватия – 4392;
  • Литва – 3303;
  • Словения – 2632;
  • Латвия – 2758;
  • Эстония – 1679.

Отмечается, что в темно-красный список включены также половина регионов таких стран: Греции, Бельгии, Словакии, Ирландии.

Посещения крайне не рекомендуются. Названы семь самых опасных стран Европы для поездок в ноябреФото: Половина регионов Греции - в "темно-красной" категории (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

Что нужно знать о "темно-красных" странах туристам

Агентство здравоохранения ЕС предложило ограничить все поездки в одну из этих стран, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса.

Поездки в страны "темно-красного" цвета крайне не рекомендуются для всех путешественников. Но особенно для тех, кто не был полностью вакцинирован или не переболел COVID.

При путешествиях из указанных стран также стоит изучить правила въезда в другие государства ЕС, поскольку в их отношении могут применяться строгие ограничения для регионов с высокими темпами распространения коронавируса.

Посещения крайне не рекомендуются. Названы семь самых опасных стран Европы для поездок в ноябреФото: В Бельгии - тоже высокие темпы заболеваемости COVID (unsplash.com/roman-wimmers)

Ограничения на поездки из "темно-красных" стран не применяются для вакцинированных или выздоровевших путешественников. В отдельных случаях от них могут потребовать предъявить отрицательный результат теста и заполнить регистрационную форму.

Напомним, мы писали, что туристов обнадежили по новым новым условиям въезда в страны ЕС.

Также мы рассказывали, что в Греции объявили о планах принимать туристов в любой сезон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Сергей Кот
Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом
Сергей Кот
доктор исторических наук
Ирина Савина
Океанские пляжи, древние города и лучшая кухня страны. Почему стоит запланировать поездку по северу Испании
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Евгений Смельчаков
Снижение цен, рост сервиса и бассейны. Как изменятся курорты Азовского моря в 2022 году
Евгений Смельчаков
журналист, туристический эксперт
Катерина Колонович
Город-форпост на Ворскле. Самые интересные памятники, отели и рестораны Полтавы для осеннего путешествия
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения