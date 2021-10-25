"Хорошая новость для осенних и зимних каникул". Туристов обнадежили по новым условиям въезда в страны ЕС

Названы самые безопасные страны Европы

Путешествия в Европу во многом зависят от уровня заболеваемости в странах, которые включили в маршрут поездки. Согласно последним цифрам, в лидеры по безопасности вышли четыре страны ЕС.

Новые данные по заболевшим опубликовали на сайте Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). На прошлой неделе в список самых безопасных стран вошли Франция, Италия, Испания и Польша. На этой неделе самые низкие показатели заболеваемости оказались также в нескольких регионах Швеции и Норвегии.

Что это значит для туристов из Украины и какие правила стоит соблюдать в этих странах – в материале РБК-Украина.

Страны Европы с низким риском заражения коронавирусом

В большинстве регионов этих стран было выявлено менее 50 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей, а уровень положительных результатов тестирования составил менее 4% за последние две недели.

Фото: Статистика заболеваемости COVID в ЕС по состоянию на 21 октября (ecdc.europa.eu)

Это означает, что путешественников больше не отговаривают от поездок в страны или из них, особенно в упомянутые выше районы, поскольку вероятность заражения - относительно низкая, сообщалось на сайте SchengenVisaInfo.com.

"Это хорошая новость для всех, кто планирует путешествовать во время осенних и зимних каникул, поскольку это означает, что от них не потребуется соблюдать какие-либо правила въезда после возвращении в свою страну. Более того, каждый путешественник, который докажет, что он был полностью вакцинирован против вируса или вылечился от него, может путешествовать в эти страны, не соблюдая правила тестирования и самоизоляции", — отмечается в сообщении.

COVID-сертификаты остаются обязательными внутри стран

Однако туристам стоит все же изучать текущие правила в европейских странах во время пандемии. Может потребоваться выполнение других требований, например, заполнять регистрационные формы.

Фото: Туристы в Италии (pixabay.com)

"Одна из основных причин, по которой большинство регионов Испании, Франции, Италии и Польши были помещены в зеленый список, связана с тем, что страны успешно проводят кампании вакцинации. Кроме того, требование иметь "паспорт COVID-19" при посещении разных мест сыграло важную роль в улучшении ситуации", — объясняется в статье.

В настоящее время "зеленый пропуск" (Green Pass) в Италии, который является расширением цифрового сертификата ЕС по COVID-19, является обязательным для всех, включая туристов для входа в бары, кафе, рестораны, театры, музеи, спортивные мероприятия, парки развлечений и в любой вид транспорта.

Также и те, кто собирается ехать во Францию, должны иметь действующий цифровой сертификат COVID-19 или другой эквивалент, который доказывает, что они были вакцинированы, выздоровели или имеют негативный тест в течение последних 48 часов. Страна требует, чтобы каждый имел "пропуск здоровья" для доступа к большинству мест и услуг.

ЕС готовится отменить "цветные" зоны для третьих стран

Тем временем, в Европе планируют изменить правила для туристов из третьих стран. Правила поездок упростят для полностью вакцинированных посетителей.

По некоторым предположением западных СМИ, страны Европейского Союза пытаются достичь соглашения, которое позволило бы путешественникам свободно перемещаться между странами без строгих ограничений.

Один из вариантов, который был предложен Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и который был вынесен на обсуждение государствами-членами, - это отменить "систему светофоров", которую в настоящее время все еще использует ЕС.

Фото: Туризм в Польше (unsplash.com/lucas-albuquerque)

В поддержку свободных поездок было предложено ввести систему допуска, основанном на статусе вакцинации путешественника.

Если такая система будет принята, путешественники, которые были полностью вакцинированы от COVID-19, смогут свободно ездить в Европе, независимо от эпидемиологической ситуации в стране, из которой они путешествуют.

"Мы призываем к полной отмене этой системы с цветовой кодировкой и снятию ограничений на поездки для всех держателей цифровых сертификатов COVID, независимо от их страны/региона происхождения. Таким образом, страны ЕС должны перейти к подходу, основанному на оценке риска путешественников, а не к подходу по отдельным странам, который применяется в настоящее время", — завили в Европейской комиссии по путешествиям (ETC).

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний считают, что система "светофора" неточная, поскольку системы тестирования в разных странах отличаются.

Кроме того, строгие ограничения на поездки в ЕС не повлияли на снижение числа смертей или госпитализаций. По этой причине было разрешено путешественникам, отвечающим установленным условиям, путешествовать свободно.

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