Солнечные курорты и выгодные цены: сколько стоит отпуск на Кипре в конце весны

Отдых на Кипре для туристов стал комфортнее – власти смягчили карантинные ограничения благодаря снижению показателей COVID. С 17 мая в стране можно посещать рестораны, театры и магазины без "пропуска здоровья" SafePass. О новых карантинных правилах заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.

Пропуск больше не требуется для посещения открытых зон – площадок ресторанов, кафе, театров и парков, но остается обязательным при поселении в отель. На Кипре открываются тематические парки, детские площадки и казино.

В мае температура воздуха на курортах достигает 30 градусов, а вода в Средиземном море уже прогрелась до 22 градусов.

Сколько стоит отдых на Кипре в мае 2021 года и какие условия для туристов?

Куда нужен SafePass и что делать туристам

В рамках смягчения третьего локдауна на Кипре сократили время комендантского часа – находиться на улицах гражданам и туристам запрещено с 00:00 до 05:00.

Разрешаются праздничные обеды и ужины до 200 гостей, которые должны сидеть за столами на открытых площадках. Театры, казино, храмы можно посещать при 30% заполняемости.

Фото: На Кипре открываются места отдыха (booking.com)

Пропуск SafePass (сертификат о вакцинации, негативном результате ПЦР-теста в течении 72 часов или документе о выздоровлении от COVID) требуется для посещения:

- отелей;

- торговых центров площадью от 500 кв. м;

- храмов;

- театров;

- тренажерных залов;

- ярмарок;

- казино.

Без SafePass можно находиться:

- во всех небольших магазинах и аптеках;

- салонах красоты;

- пляжах;

- парках и зоопарках;

- банках;

- на открытых площадках ресторанов и храмов.

Фото: В рестораны на открытом воздухе можно ходить без пропусков (booking.com)

При этом на иностранных туристов норма SafePass не распространяется. Вместо этого путешественники могут предъявлять CyprusFlightPass, который привязан к номеру телефона и куда вносятся данные о результатах ПЦР-теста. Об этом говорится в обновленном протоколе для туристов на сайте visitcyprus.com.

Сколько стоит отдых на Кипре в конце мая

Мы проверили, сколько стоит недельный отдых на двоих на Кипре с авиаперелетом и питанием "завтраки" от ведущих туристических компаний Украины на даты с 29 мая и выбрали самые низкие цены.

Например, у туристической компании "Пилигрим" неделя в 3* отеле в Ларнаке стоит от 18490 гривен, в 4* в Айя-Напе с завтраком и ужином – от 17969 гривен с вылетом 29 мая, в 4* в Протарасе с таким же питанием – от 19391 гривен.

У сети агентств "Поехали с нами" 7-дневный отпуск в 3* отеле в Айя-Напа обойдется в 20800 гривен с вылетом 29 мая, в 4* в Ларнаке – в 28143 гривен на ту же дату, в 5* в Протарасе – от 41995 гривен.

Фото: На Кипре начался пляжный сезон (booking.com)

У компании "Farvater" в 3* отеле в Пафосе можно провести неделю по цене 23901 гривен с вылетом 29 мая, в 3* отеле на курорте Полис – по цене от 24698 гривен, в 4* в Айя-Напа – от 24776 гривен.

К слову, для поездки на Кипр украинским туристам необходимо получить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа, зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, и второй тест сдать в аэропорту прибытия за 30-32 евро.

Напомним, мы писали, какой курорт Кипра выбрать для отдыха на море.

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