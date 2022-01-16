Сохранить историю. Утраченные памятники Львова можно увидеть в необычном формате

Во Львове анонсировали интерактивный тур дополненной реальности об утраченных достопримечательностях города. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

На площади Рынок возле горсовета установили стенды, на которых изображены разрушенные памятники архитектуры, их можно посмотреть с помощью технологий дополненной реальности.

"На этот раз у нас выставка несколько необычная – о дополненной реальности, о тех достопримечательностях Львова, которые, к сожалению, потеряны. Это Краковские ворота, которые были на северной части оборонных укреплений, это Высокий замок, разобранный в XIX в. Также Ратуша, предшественница нынешнего здания, которую тоже в XIX в. разобрали, а на ее месте построили нынешнюю. Это синагога Золотая Роза", – рассказал руководитель ЛКП "Бюро наследия" Павел Богайчик.

"Во-первых, следует подойти к стенду, где изображены руины достопримечательности, отсканировать QR-код, далее – загрузить приложение и открыть платформу дополненной реальности и выбрать "Львов" и сооружение, изображенное на стенде. Затем следует открыть камеру – и появляется здание в реальном размере", – объяснил как пользоваться приложением основатель проекта Игорь Ковалишин и добавил как пользоваться приложением.

Напомним, ранее мы писали, что для туристов планируют открыть подземелье Галицкого замка.

Ранее писали, что во Львовской области сейчас также восстанавливают старинный замок.