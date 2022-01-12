Замок галицких князей. Для туристов откроют уникальные подземелья древнего сооружения

1125-летие со времени первого упоминания о Галиче будут отмечать в 2023 году

Для туристов планируют открыть подземелье Галицкого замка. Об этом сообщает "Укринформ".

Ученые Национального заповедника "Древний Галич" проведут исследования и откроют подземелье Галицкого замка. Об этом "Укринформу" рассказал в о. генерального директора Национального заповедника "Древний Галич" Владимир Олейник.

"Весной мы будем исследовать и раскрывать подземелья Галицкого замка. Это всегда привлекает туристов. Мы хотим максимально открыть для людей интереснейшие локации и страницы истории, которые связаны со славой Галича. Поэтому хотим открыть, исследовать и музеефицировать подземелья", – отметил он.

По его словам, ученые проводят сканирование подземных ходов и хранилищ Галицкого замка. Их в свое время провели учёные Национального технического университета нефти и газа. Впрочем, сейчас эти исследования нуждаются в обновлении. Поэтому в областной программе к празднованию 1125-летия со времени первого упоминания о Галиче уже предусмотрели необходимые на эти работы средства.

В то же время, по словам Владимира Олийныка, для открытия подземелья Галицкого замка привлекут еще средства партнеров Национального заповедника "Древний Галич", чтобы повысить туристическую привлекательность Галича.

Фото: Замок у місті Галич в Івано-Франківській області (wikimedia.org/Rbrechko)

Ранее здесь создали два проекта и положили начало инициативе "Миллион туристов в Галиче" для улучшения туристической инфраструктуры и увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.

Известно, что ремонтно-реставрационные работы Галицкого замка, где предусмотрено обустроить смотровую площадку, кафе и конференц-зал, вошли в президентский проект "Большая стройка".

Руины над рекой Днестр. Чем интересен Галицкий замок

Галицкий замок или Старостинский замок — замок в городе Галич в Ивано-Франковской области. Он построен в середине XIV века.

Руины замка расположены на высоком холме Галич горы на правом берегу реки Днестр над городом. В прошлом служил фортификационным сооружением оборонительного значения. Археологи считают, что первоначально это было деревянное сооружение, впоследствии переросшее в крепкий замок галицких князей (XII-XIV вв.). В настоящее время архивы из Галицкого замка хранятся во Львове.

Напомним, во Львовской области сейчас также восстанавливают старинный замок.

Ранее писали, что скульптурные композиции знаменитого скульптора 18 века Иоанна Георга Пинзеля на городской ратуше в Бучаче вошли в список 12 объектов культурного наследия Европы, которым грозит исчезновение.