UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сохранить достояние. Лидеров мнений призывают рассказывать миру о культурных объектах Киева

Фото: Софиевский собор - объект всемирного наследия ЮНЕСКО (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Проект реализует команда "Киев цифровой"

В Киеве запустили цифровой проект с призывом сохранения культурного наследия города с хештегом #SaveKyiv. Присоединиться для сохранения культурных достопримечательностей и туристического потенциала столицы призывают известных людей и лидеров мнений.

О проекте сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на туристско-культурный хаб "Киев Цифровой".

Также присоединиться к инициативе приглашают журналистов, представителей культурно-туристических организаций, международных фондов или предприятий, которые работают над сохранением памятников культуры или над развитием туристической отрасли.

Желающим предлагают указать, каким образом они могут помочь проекту:

  • Коммуницировать и сотрудничать с иностранными культурно-туристическими фондами и организациями;
  • Создавать контент на иностранных языках (фото-или видеообращение);
  • Распространять информацию в социальных сетях, украинских и иностранных СМИ;
  • "Наш музей, храм, историко-культурный объект хранит наследие Киева";
  • "Наша организация или я лично помогаем сохранять достояние города".

На странице проекта можно увидеть видео, посвященные культурным объектам в столице и как они выглядят во время войны. Например, памятники, защищенные от возможного разрушения мешками с песком. Или же видео о туристических магнитах столицы - зоопарке или стеклянном пешеходном мосту. Также можно вспомнить об интересных местах в Киеве через виртуальные туры на сайте.

Напомним, мы писали, как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевТуризмВторжение России в Украину