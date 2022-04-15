Сохранить достояние. Лидеров мнений призывают рассказывать миру о культурных объектах Киева

В Киеве запустили цифровой проект с призывом сохранения культурного наследия города с хештегом #SaveKyiv. Присоединиться для сохранения культурных достопримечательностей и туристического потенциала столицы призывают известных людей и лидеров мнений.

О проекте сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на туристско-культурный хаб "Киев Цифровой".

Также присоединиться к инициативе приглашают журналистов, представителей культурно-туристических организаций, международных фондов или предприятий, которые работают над сохранением памятников культуры или над развитием туристической отрасли.

Желающим предлагают указать, каким образом они могут помочь проекту:

Коммуницировать и сотрудничать с иностранными культурно-туристическими фондами и организациями;

Создавать контент на иностранных языках (фото-или видеообращение);

Распространять информацию в социальных сетях, украинских и иностранных СМИ;

"Наш музей, храм, историко-культурный объект хранит наследие Киева";

"Наша организация или я лично помогаем сохранять достояние города".

На странице проекта можно увидеть видео, посвященные культурным объектам в столице и как они выглядят во время войны. Например, памятники, защищенные от возможного разрушения мешками с песком. Или же видео о туристических магнитах столицы - зоопарке или стеклянном пешеходном мосту. Также можно вспомнить об интересных местах в Киеве через виртуальные туры на сайте.

Напомним, мы писали, как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом.