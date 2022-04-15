Зберегти надбання. Лідерів думок закликають розповідати світу про культурні об'єкти Києва

У Києві запустили цифровий проект із закликом збереження культурної спадщини міста із хештегом #SaveKyiv. Приєднатися для збереження культурних пам'яток і туристичного потенціалу столиці закликають відомих людей та лідерів думок.

Про проект повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на туристично-культурний хаб "Київ Цифровий".

Також долучитися до ініціативи запрошують журналістів, представників культурно-туристичних організацій, міжнародних фондів чи підприємств, які працюють над збереженням пам'яток культури або над розвитком туристичної галузі.

Охочим пропонують вказати, у який спосіб вони можуть допомогти проекту:

Комунікувати та співпрацювати з іноземними культурно-туристичними фондами та організаціями;

Створювати контент іноземними мовами (фото- або відеозвернення);

Поширювати інформацію у соціальних мережах, українських та іноземних ЗМІ;

"Наш музей, храм, історико-культурний обʼєкт зберігає спадщину Києва";

"Наша організація чи я особисто допомагаємо зберігати надбання міста".

На сторінці проекту можна побачити відео, присвячені культурним об'єктам у столиці та який вигляд вони мають під час війни. Наприклад, пам'ятники, захищені від можливого руйнування мішками з піском. Або ж відео про туристичні магніти столиці – зоопарк чи скляний пішохідний міст. Також можна згадати про цікаві місця у Києві через віртуальні тури на сайті.

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