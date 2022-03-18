Собрать свидетельства преступлений. Появился сайт о поврежденных оккупантами исторических памятниках

В Украине появился ресурс, где собирают информацию обо всех поврежденных во время войны России против Украины исторических памятниках и зданиях.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт по сбору информации о повреждениях исторических сооружений.

Инициативу запустило Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с общественной организацией "Региональный центр прав человека". Подключиться к проекту может каждый украинец.

"Материалы могут быть использованы в качестве доказательств уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания. Отправляйте видео и фото материалы, а также любую информацию согласно форме ниже", — сообщается на сайте.

Как зафиксировать повреждения памятников

Тех, кто стал свидетелем разрушений культурного наследия или религиозных сооружений (в том числе, старинных построек, исторических кладбищ, музеев, театров, библиотек, археологических объектов и других), просят прислать фото или видеодоказательства.

Убедитесь, что ситуация безопасна;

Сделайте фото и/или видео - зафиксируйте общий вид поврежденного объекта и обстановки вокруг объекта, по возможности - конкретные повреждения.

Напомним, ранее известный туристический сайт перепрофилировался в ресурс круглосуточной поддержки украинцев.