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Известный сайт стал круглосуточной службой поддержки украинцев: какую помощь можно получить

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Четверг 17 марта 2022 11:20
Известный сайт стал круглосуточной службой поддержки украинцев: какую помощь можно получить Фото: Киев, Украина (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Visit Ukraine меняется на сайт поддержки и службу помощи 24\7

Сайт информации о правилах въезда в Украину и в другие страны Visit Ukraine меняется на портал поддержки и службу помощи 24\7.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Visit Ukraine сообщил своей аудитории, что отныне и до нашей победы становится исключительно порталом помощи, где украинские и иностранные граждане, независимо от страны пребывания, могут получить важную информацию, учитывая, что в нашей стране сейчас война.

"Портал на связи 24/7, на четырех языках, работает горячая линия на всех каналах связи: по телефону, в мессенджерах и онлайн-чате", — говорится в публикации.

Теперь на Visit Ukraine можно найти ответы на важные вопросы:

  • Где найти помощь: убежище, транспорт, где будет проходить эвакуация из опасных зон, выезд за границу и информация для беженцев.
  • Как поступать в критических ситуациях: подробные инструкции, полезные ссылки и контакты.
  • Чем я могу помочь Украине в борьбе: советы и контакты для сограждан и иностранцев.

Известный сайт стал круглосуточной службой поддержки украинцев: какую помощь можно получить

Какую помощь можно получить:

  • есть бесплатная горячая линия 24\7;
  • круглосуточная служба поддержки оставшихся на территории Украины беженцев, иностранцев и украинцев;
  • колл-центр;
  • полезная информация почти обо всех странах (правила пересечения границы, юридические советы, медицина, жилье, трудоустройство и многое другое);
  • свежий информационный контент на четырех языках: последние новости, важные обращения украинской власти и реакция мира на события, информация из коммерческого, общественного и гуманитарного сектора в разрезе объявленного военного положения.

"География, на которую работает команда, простирается не только на всю Европу, но и на все континенты мира, где живут небезразличные к страданиям Украины люди и наши граждане".

С 24 февраля на горячую линию Visit Ukraine поступило 11,5 тысячи обращений за чатами – в среднем это более 600 в день. Колл-центр принял около 450 звонков. Это почти 30 ежедневно. На них отвечают более 10 консультантов: они дают информацию о юридических, гуманитарных, экономических аспектах хода войны и неотложных потребностей граждан Украины и мира", — идет речь в сообщении.

Напомним, до войны Visit Ukraine работали как всеукраинское объединение в сфере туризма с информационным порталом для иностранных туристов, путешествующих по Украине, и украинцев, планирующих путешествие за границу.

Ранее мы писали, что с начала войны страну покинуло уже почти 3 миллиона украинцев.

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