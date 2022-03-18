ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Собрать свидетельства преступлений. Появился сайт о поврежденных оккупантами исторических памятниках

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 10:34
Собрать свидетельства преступлений. Появился сайт о поврежденных оккупантами исторических памятниках Фото: Драмтеатр у Маріуполі (foto-planeta.com)
Автор: Катерина Гончарова

Каждый украинец может выслать доказательства разрушений

В Украине появился ресурс, где собирают информацию обо всех поврежденных во время войны России против Украины исторических памятниках и зданиях.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт по сбору информации о повреждениях исторических сооружений.

Инициативу запустило Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с общественной организацией "Региональный центр прав человека". Подключиться к проекту может каждый украинец.

"Материалы могут быть использованы в качестве доказательств уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания. Отправляйте видео и фото материалы, а также любую информацию согласно форме ниже", — сообщается на сайте.

Собрать свидетельства преступлений. Появился сайт о поврежденных оккупантами исторических памятниках

Как зафиксировать повреждения памятников

Тех, кто стал свидетелем разрушений культурного наследия или религиозных сооружений (в том числе, старинных построек, исторических кладбищ, музеев, театров, библиотек, археологических объектов и других), просят прислать фото или видеодоказательства.

  • Убедитесь, что ситуация безопасна;
  • Сделайте фото и/или видео - зафиксируйте общий вид поврежденного объекта и обстановки вокруг объекта, по возможности - конкретные повреждения.

Напомним, ранее известный туристический сайт перепрофилировался в ресурс круглосуточной поддержки украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения