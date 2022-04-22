Снизить нагрузку. Швейцария изменит политику приема украинских беженцев: детали

В Швейцарии решили вернуться к политике равномерного перераспределения украинских беженцев, которые прибывают в страну. Это будут делать, чтобы снизить нагрузку на некоторые населенные пункты и регионы, куда прибывает большинство наших граждан. В частности, єто города Цюрих, Базель и Берн.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Власти Швейцарии возобновят равномерное перераспределение беженцев из Украины по разным регионам страны. В Государственном секретариате по вопросам миграции (ГСМ) заявили, что целью является размещение зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей в регионах страны.

В Швейцарию прибыло 37 тысяч беженцев из Украины

Помощь украинским беженцам предоставляют все 26 кантонов.

"Мы хотим создать большую стабильность как для беженцев, так и для кантональных управлений, отвечающих за социальное обеспечение или образование, чтобы избежать непропорционального распределения нуждающихся людей", — заявил на пресс-конференции Дэвид Келлер из секретариата по вопросам миграции.

Города, в том числе Цюрих, Базель и Берн, а также регион Тичино, столкнулись с большим потоком прибытий украинцев.

За последние семь недель в Швейцарии зарегистрировано около 37 тысяч беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домовладениях благодаря усилиям общественных организаций и инициативе частных.

Все, кроме лишь нескольких украинских беженцев, получили особый правовой статус: он позволяет им устраиваться на работу и ходить на бесплатные языковые курсы, чтобы проще интегрироваться в стране.

Что означает статус S для украинцев в Швейцарии

Швейцарией с 12 марта 2022 года применяется статус временной защиты S для граждан Украины, которые вынуждены были покинуть Родину из-за войны. Статус временной защиты предоставляет право на проживание в Швейцарии до одного года с последующим продлением срока пребывания.

Как сообщают на сайте украинского МИДа, кроме граждан Украины и членов их семей, статус защиты S предоставляется также гражданам третьих стран, покинувших Украину из-за войны. Обязательное условие - наличие у них действительного вида на жительство в Украине и невозможности безопасного возвращения к государству их гражданства.

Статус защиты S не будет распространяться на лиц, которым уже предоставлен статус защиты страны ЕС. Те, кто получает такой статус защиты, могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без разрешения на поездку.

В Швейцарии граждане Украины могут искать оплачиваемую работу (включая самозанятость) без ожидания. Для этого нужно стать на учет в федеральном центре убежища.

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