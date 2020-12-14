Термальные и горнолыжные курорты: куда в Украине можно поехать в отпуск зимой

Фото: Отдых в Славском (booking.com)

"Укрзализныця" добавила поезда на новогодние праздники

Накануне новогодних праздников украинцам упростили путь на курорты западной Украины. В популярных направлениях добавили поезд для "стыковки". Так, с 14 декабря "Укрзализныця" добавила региональный поезд, которым можно добраться на курорты Львовской и Закарпатской области – "Львов-Ужгород".

График поезда составлен с учетом расписания поезда "Киев-Славское". Таким образом, пассажиры смогут добраться дальше – в популярные локации Закарпатья: на термальные и горнолыжные курорты.

Фото: Поезд Интерсити (РБК-Украина)

Куда можно доехать новым поездом

Региональный поезд "Львов-Ужгород-Львов" (№821/822) будет ездить ежедневно, начиная с 14 декабря. Путь между двумя городами займет от 5 часов 45 минут.

Из Львова в Ужгород поезд будет выезжать в 11:00, а прибывать – в 16:45. Промежуточная остановка в Славском по расписанию – в 13:10-13:38. В это время пассажиры киевского скоростного поезда, прибывающего в 13:20 в Славское, смогут пересесть на региональный поезд и продолжить путешествие в Сваляву или Воловец.

Из Ужгорода во Львов поезд будет выезжать в 12:45 и прибывать – в 18:56. Остановка в Славском предусмотрена в 16:01- 16:06.

В обоих направлениях региональный поезд будет останавливаться на станциях: Сколе, Стрый, Славское, Лавочное, Свалява, Карпаты, Мукачево, Батево.

Стоимость билетов при покупке онлайн колеблется от 71 до 81 гривны в зависимости от дня поездки.

Фото: Горнолыжный курорт (amazing-ukraine.com)

Куда запустили новые поезда на праздники

С 15 декабря начнет курсировать поезд Интерсити + по маршруту "Киев-Славское". Время в пути займет 7 часов. По пути следования Интерсити будет останавливаться на железнодорожных станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый. Этот поезд пребывает на станцию Славское после 13 часов, а в обратном направлении – в 16:20.

Во время новогодних и рождественских праздников "Укрзализныця" восстановила поезда в популярных направлениях: Киев-Солотвино, Одесса-Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель-Одесса, Мариуполь – Львов, Хмельницкий – Лисичанск, Львов-Бахмут, Киев-Рахов.

В "пиковые" даты будут курсировать дополнительные поезда Львов-Одесса, Ковель-Львов, Киев-Херсон. Ежедневно будут ездить поезда по маршрутам: Днепр-Трускавец, Ивано-Франковск-Киев, Лисичанск -Киев, Черновцы-Киев.

Фото: Термальный курорт в Закарпатье (zhayvoronok.net)

Как будут ездить поезда во время карантина

По предварительным планам правительства, новые карантинные ограничения в Украине, скорее всего, введут после рождественских праздников – с 8 по 24 января 2021 года. При этом Кабинет министров не намерен ограничивать транспортное сообщение в стране.

"Мы дадим возможность всем тем, кто будет вынужден передвигаться, сделать это самым безопасным способом", - отметил член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Карантинные правила для пассажиров остаются те же – масочный режим и пользование антисептиком.

Напомним, ранее мы писали, как повысятся цены на проезд в 2021 году в Украине.

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