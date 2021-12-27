Снежные Карпаты и спа-отдых: лучшие курорты Украины для зимнего отпуска

Куда поехать в зимний отпуск в Украине? Порой выбрать локацию довольно нелегко. С другой стороны, в зимний период добраться к некоторым популярным локациям становится проще. И это - дополнительный аргумент в пользу того, чтобы присмотреться к одному из курортов западной Украины.

К примеру, недавно "Укрзализныця" запустила "Буковельский Экспресс" в туристические места Карпат. Он будет курсировать по маршруту Львов-Ясиня-Львов.

Это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя. Поезд отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25.

Экспресс будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. Затем будет курсировать каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Какой горнолыжный курорт Украины выбрать

Несмотря на карантинные ограничения, в Украине в январе будет работать большинство туристических объектов и горнолыжных курортов. При этом везде нужно придерживаться общих правил безопасности - социальной дистанции, ношения масок и иметь при себе COVID-сертификат или справку о выздоровлении.

Перечислим некоторые популярные горнолыжные курорты Украины для отдыха зимой.

Буковель в Ивано-Франковской области - пожалуй, самый популярный горнолыжный курорт страны. Его отличает большой выбор трасс как для новичков, так и для профессионалов, хорошая инфраструктура, отели на разный бюджет.

Горнолыжный сезон здесь открыли накануне Нового года. Здесь много разнообразных спа-отелей, где можно отдохнуть в атмосфере релакса и комфорта. К слову, многие считают это место очень дорогим курортом.

Фото: Буковель - самый известный горнолыжный курорт Украины (wikipedia.org)

Мигово - небольшой горнолыжный курорт в Черновицкой области. Трасс здесь меньше, чем в Буковеле, и они - меньше по размеру. Его чаще выбирают те, кто только учится кататься на лыжах и на сноуборде. Также Мигово прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми.

Здешняя трасса хорошо подходит для новичков, есть возможность обучиться у инструктора. Также цены здесь более низкие, чем на курорте Буковель. Поэтому Мигово подойдет и тем, кто ищет более бюджетный отдых.

Фото: Небольшой курорт Мигово в Карпатах (предоставлено РБК-Украина)

Видео: Мигово: сноуборд и лыжи (youtube.com/Ген Висоти)

Драгобрат - не менее известен среди туристов, чем Буковель. Курорт уже начал сезон 10 декабря 2021 года. Это самый высокогорный курорт Украины, где кататься на лыжах можно весь сезон: с ноября по май. Здесь есть три основных группы подъемников и горнолыжных трасс, которые обслуживаются разными компаниями.

"Все три части курорта расположены в пешей доступности, плавно перетекая одна в другую. Но, учитывая холмистую местность всего курорта, передвигаться в лыжном снаряжении не очень удобно. Поэтому желательно заранее выбрать для себя группу подъемников, которыми собираетесь пользоваться основную часть времени и искать жилье именно возле них", - рассказывает РБК-Украина тревел-блогер Евгения Колесник.

Фото: Схема трасс курорта Драгобрат (drago-brat.com)

Фото: Отдых на Драгобрате (Евгения Колесник)

Этот курорт семь месяцев в году укрыт естественным снегом, и кататься можно весь сезон: с ноября по май. Такой климат очень удобен для планирования поездки - отправляясь на Драгобрат, вы точно можете быть уверены, что застанете зиму. Но такое расположение высоко в горах имеет свои нюансы отдыха.

Славское - курорт во Львовской области, который был известен украинцам и ранее. Курорт отличают более доступные цены на отдых, если сравнивать с ценами в Буковеле.

Некоторые недостатки логистики (к примеру, отсутствие проходимых для легкового транспорта дорог, медленные и не очень новые подъемники) компенсируются большим выбором трасс, хорошими отелями, развитой инфраструктурой.

"Укрзализныця" на зимние праздники снова запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское. Скоростной поезд довезет на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов. На период с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года назначается курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.

В этом году возможность приобрести единый спи-пас в Славском по образцу других курортов не появилась - владельцы подъемников не смогли договориться. При этом стоимость ски-пасов выросла на 50-200 гривен, рассказала РБК-Украина Ольга Безушко, начальница отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета.

Фото: Курорт Славское (slavsko.travel)

Также на курорте открылись 5 новых коттеджей и комплексов, отдых в которых проходит без присутствия хозяев. По ее словам, цены на проживание не изменились – отдых в двухместном номере-эконом с санузлом на этаже в сельской усадьбе стартует с 400 гривен, а средняя цена на стандартный номер на новогодние праздники с завтраком – от 1200 гривен.

Спа-отдых и минеральные воды

Еще одна локация - Моршин - не относится к горнолыжному отдыху, но все же пользуется популярностью зимой. Это один из самых знаменитых бальнеологических курортов Украины: сюда едут для отдыха на минеральных водах.

В местных здравницах можно не только отдохнуть и поправить здоровье минеральными водами с полезным составом, но и пройти полную диагностику и необходимый курс лечения. Также здесь можно расслабиться в спа: поплавать в бассейне, попариться в разнообразных саунах, получить курс массажей и ухода за телом.

Есть распространенное мнение о том, что Моршин - сугубо советский курорт, где крайне мало удобств для туристов. Хотя здесь действительно есть много довольно старых санаториев, но в Моршине можно найти и современные спа-отели с комфортной атмосферой: в последнее время таких мест здесь появляется все больше.

Фото: Один из оздоровительных комплексов Моршина (facebook.com/st.charbel)

К слову, многие туристы едут в Моршин далеко не один раз: судя по отзывам гостей местных санаториев и отелей, они часто любят возвращаться на этот курорт снова.

К слову, не менее интересный спа-отдых можно найти зимой и на Закарпатье. Предлагаем наш путеводитель по самым интересным локациям региона я поездок в январе и феврале.

Также в декабре стали известны цены на горнолыжный отдых в Грузии.