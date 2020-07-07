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Отели опустели: на Бали пока не пускают туристов

Новости » Travel » Отдых за рубежом 07.07.2020 - 12:15
Отели опустели: на Бали пока не пускают туристов
Фото: Отдых на Бали (pixabay.com)
Катерина Гончарова
редактор раздела "Туризм"

Во время пандемии сфера туризма на острове значительно пострадала

На острове Бали, входящем в состав Малайского архипелага, восстанавливают сферу туризма, но иностранных гостей там ждут не раньше сентября этого года, пишет Reuters.

Остров откроет пляжи, храмы и другие туристические места для гостей из Индонезии к концу июля, а с 11 сентября примет иностранных туристов, заявляет губернатор Бали.

При этом пока неясно, будет ли разрешено посещать остров туристам из всех стран, или же Индонезия введет для ряда государств определенные ограничения.

"Мы должны продолжать прилагать максимальные усилия по борьбе с COVID-19, и в то же время надо начать проводить мероприятия по восстановлению общественной жизни", - заявил губернатор Уайан Костер.

Туристам будет разрешено прилетать на остров только к сентябрю, так как индонезийский курортный остров борется за восстановление пострадавшей от карантина сферы туризма, пишет издание.

Отели опустели: на Бали пока не пускают туристовФото: Живописный остров Бали, который входит в состав Индонезии (pixabay.com)

Во время глобальной пандемии объем полетов на Бали существенно уменьшился, в результате чего местные отели опустели, а рестораны вынуждены были бороться за выживание, уточняют в Reuters.

Остров с самого начала пандемии не имел значительного уровня заболеваемости, однако позже количество инфицированных выросло, отмечают в издании, ссылаясь на официальные данные статистики.

Индонезия - четвертая по численности населения страна в мире, и по состоянию на 6 июля там заявили о 65 000 зарегистрированных случаев коронавируса (3241 из них – смертельные). Допускается, что реальных случаев заболеваемости может быть гораздо больше: сравнительно невысокие цифры эксперты объясняют низким охватом населения тестированием на COVID-19, добавляют в Reuters.

Напомним, ранее мы писали, как оформить страховку для выезда за границу в условиях карантина и пандемии коронавирусу.

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Теги курортотпускБалиотдыхпутешествие
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