Со скидкой: в Риме продают виллу с уникальной фреской знаменитого итальянского художника

В Риме не смогли продать виллу "Аврора", в которой расположена единственная в мире потолочная фреска итальянского художника Караваджо, пишет CNN.

Вилла была выставлена ​​на аукцион, но с первой попытки не удалось привлечь ни одного покупателя. Стартовая цена за виллу была 471 миллион евро, 535 миллионов долларов.

7 апреля владелица виллы "Аврора" принцесса Рита Бонкомпани Людови снова попытается ее продать, но уже с 20% скидкой. При стартовой ставке в 282 миллиона евро (320 миллионов долларов).

Фото: скриншот кадрів відео

Одно из условий для тех, кто приобретет недвижимость, – это потратить 11 миллионов евро на реставрацию.

"Услышав новость, что на аукцион никто не появился, принцесса Рита сначала расстроилась, но потом успокоилась. Все же это аукцион, который привлек внимание всего мира, и стоимость недвижимости остается невероятно высокой", - отметил ее адвокат Бениамино Милиоти.

Фреска итальянского художника Караваджо

На потолке небольшой комнаты площадью 2,75 квадратных метров (примерно 30 квадратных футов) фреска Караваджо "Вилла Аврора", на которой изображены три бога – Юпитер, Нептун и Плутон – собирающиеся вокруг полупрозрачного земного шара.

Картину заказал кардинал Франческо Мария дель Монте в 1597 году.

Фото: скриншот кадров видео

Картина оценивается в 310 миллионов евро (360 миллионов долларов).

Напомним, ранее мы писали, что на картине знаменитого художника Боттичелли нашли скрытый рисунок.

Также мы рассказывали, что во Львовской области три семьи купили замок и самостоятельно его восстанавливают.