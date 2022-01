Два шедевра. На картине знаменитого художника Боттичелли обнаружли скрытый рисунок

До этого предмет искусства долгое время находился в частной коллекции

27 января в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's должны были выставить картину Сандро Боттичелли со стартовой ценой в 40 миллионов долларов, но на ней нашли крытое изображение Мадонны и младенца Иисуса, пишет CNN.

Сообщается, что рисунок был найден на деревянной панели, на которой находится картина Боттичелли "Муж скорби" с изображением Иисуса. С помощью инфракрасного излучения на панели обнаружили фрагмент рисунка.

Крис Апостл, старший вице-президент аукциона и директор отдела картин старых мастеров, считает, что этот рисунок может быть черновиком картины "Дева нежности" (один из основных типов изображения Богоматери). По его словам, на это указывают детали изображения.

Как поясняет Апостл, панель была дорогим материалом, так что 55-летний художник, забросив этот рисунок как черновик, решил, перевернув панель, изобразить на ней другой сюжет. Кроме того, инфракрасные изображения показывают, как Боттичелли менял картину.

Infrared images of the £40m Botticelli, due to be sold at Sotheby's later this month, have revealed an intriguing image of a Madonna and Child, buried beneath the paint layers https://t.co/CANjp9Ucol