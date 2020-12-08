Отпуск в Карпатах станет доступнее: куда можно поехать на отдых в горы зимой

Фото: Железнодорожный арочный мост в Ворохте (lookmytrips.com/Анжела Савран)

На праздники добавят поезда в Западную Украину

Для многих путешествие в новогодние праздники – возможность "погрузиться" в сказку со снегом и горками. В Украине зимний отпуск чаще всего проводят в горах или рядом с ними, а наибольшая концентрация подходящих курортов – в Ивано-Франковской области.

Добраться к популярным горнолыжным курортам станет проще: в новогодне-рождественский период "Укрзализныця" добавляет специальные поезда в Ивано-Франковск и Ворохту.

Отправиться на курорты Западной Украины смогут жители центральных областей: новые поезда повезут пассажиров из Киева, Полтавы и Кременчука.

Фото: Отдых в Карпатах (facebook.com/pik dragobrat)

Как будут курсировать поезда

Дополнительные поезда будут курсировать весь период зимних каникул – с 24 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.

№143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта

Этот поезд из Киева будет отправляться 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд повезет пассажиров 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Однако 29 декабря поезд поедет только в Ивано-Франковск.

№149/150 Полтава – Ворохта

Этот поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд поедет 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск

Этот поезд из Кременчуга назначен на 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Ранее "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных поездов из Киева – в Солотвино, а также по маршрутам: Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.

Фото: Поезд "Укрзализныци" (РБК-Украина)

На какие курорты можно поехать зимой

На большинство горнолыжных курортов в Ивано-Франковской области можно добраться поездом до ближайших станций, а потом взять трансфер до поселка.

Например, самый высокогорный курорт Драгобрат находится в Ивано-Франковской области. Добраться до поселка у подножия горы можно как из Ивано-Франковска, так и со станции Ворохта.

Ворохта, Яремче и Буковель – самые популярные курорты в Ивано-Франковской области, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. В этих местах полноценному отдыху в любое время года способствует развитая инфраструктура – от отелей и пансионатов до транспорта и туристических услуг.

Карпаты известны не только отличным горнолыжным отдыхом, но и бальнеологическими курортами с термальными водами и спа-центрами. Одним из самых популярных климатических курортов называют Татаров в 10 километрах от Буковеля. В этот поселок на берегу реки Прут едут лечить болезни органов дыхания, и конечно, кататься на лыжах зимой.

Фото: Горнолыжный курорт (hotelsbukovel.com.ua)

Зимний отдых в Карпатах в этом году – хорошее решение для тех, кто боится путешествовать заграницу во время локдауна, но хочет провести праздники на курорте в окружении живописных гор.

Напомним, ранее мы писали, где можно отдохнуть в Карпатах в декабре.

Также сообщалось, дорого ли отдыхать на известном курорте Буковель.