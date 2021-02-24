Сказочный каменный город: показали "другую" Турцию с неизведанными локациями

Во время поездки в Турцию многие туристы совмещают отдых и экскурсии по уникальным историческим местам. Одно из таких – каменный город Мидьят, сохранившийся со времен Месопотамии, в котором на протяжении 5 тысяч лет продолжают жить люди.

Город, ставший привлекательной туристической локацией, находится на юге Турции, в провинции Мардин. Власти этого региона всерьез принялись за сохранение исторического наследия и привлечения большего количества туристов.

"Музей под открытым небом"

Украинцы, побывавшие в Мидьяте, не остаются равнодушными к архитектуре города и культуре, которая дышит тысячелетней историей.

"На территории бывшей Месопотамии есть сказочный каменный город Мидьят, в прошлом христианский ассирийский город. Ассирийцы тут есть и поныне. Вино у них не менее сказочное, чем сам город. Здесь до сих пор есть христианские храмы и монастыри", - рассказывает на своей странице в Facebook путешественник Роман Маленков.

Он отмечает, что город Мидьят строили невероятные мастера – до сих пор он выглядит как музей под открытым небом, в котором уже 5 тысячелетий живут люди.

Фото: Мидьят напоминает о тысячелетней истории (facebook.com/Роман Маленков)

Мидьят известен также изысканными серебрянными украшениями. Вокруг старого города можно увидеть немало магазинов, продающих серебро.

Чем примечателен город

Мидьят находится в часе езды от другого древнего города с уникальной архитектурой, который посещают миллионы туристов - Мардина. Для туристов в Мидъяте интересен Старый город с лабиринтами каменных улочек и старинными домами с декоративными фасадами. Вокруг старинной части города разрослась современная застройка – Новый Мидьят в форму полумесяца вокруг исторической части.

Фото: Вокруг старого города есть современная застройка (facebook.com/Роман Маленков)

Туристов привлекает больше всего огромный особняк Konuk Evi, с которого открываются завораживающие виды для фотосесій. Его также часто используют как декорации при съемках турецких фильмов.

Фото: В городе полно популярнных фотолокаций (facebook.com/Роман Маленков)

В Мидьяте есть также "дом с пещерами" – а на самом деле с подвальными помещениями, в которых раньше жили люди. В них была продумана вентиляция таким образом, что помещения спасали от жары в летние месяцы. В "пещерном доме" есть кафе и музей для туристов.

Пообедать можно также в караван-сарае Тарихи Мидьят Гелуске Ханы – это отреставрированное место наверняка понравится туристам.

В бывшей церкви, которая напоминает крепость с башнями, можно даже пожить – там обустроили отель, сохранив исторический дух.

Фото: В Мидьяте снимают фильмы и сериалы (facebook.com/Роман Маленков)

В Мидьяте действуют несколько древних церквей, а неподалеку от города построен современный монастырь Сирийской православной церкви. А один из самых древних в мире христианских монастырей (4 века) – святого Гавриила находится в 20 км от Мидьята. Его также рекомендуют увидеть своими глазами. Там службы совершают на арамейском языке – по преданию, на языке Христа.

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Фото: В старинных зданиях можно остановиться на ночь или пообедать (facebook.com/Роман Маленков)

К слову, старый город активно "обновляют", сохраняя исторический вид. За историческую панораму борется также и город Мардин, в котором власти собрались снести 240 домов новой постройки, портящих вид древних улиц.

Напомним, мы рассказывали, что в Турции становится популярной необычная локация.

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