По символической цене: в Турции в апреле можно отдохнуть рекордно дешево

Летний отдых в Турции в 2021 году будет очень востребованным – об этом заявляют как туроператоры разных стран, так и турецкие власти. Об ожидаемом росте туристического потока свидетельствует и количество новых чартерных рейсов.

В этом году в Турции ожидают 34 миллиона иностранных гостей, и уже сейчас раннее бронирование туров в Турцию туристами из Европы активно растет.

В связи с этим резко растут цены на туры на морском побережье Средиземного и Эгейского морей. Путевки дорожают, начиная с майских праздников.

Впрочем, открытие туристического сезона в Турции анонсировали с 15 апреля – и в этом месяце отдохнуть на побережье можно успеть по символической цене.

Как будут летать чартеры из Украины

Самый удобный и доступный способ попасть на отдых в Турцию – чартерным рейсом. В этом летнем сезоне по направлению собираются работать несколько авиакомпаний.

Фото: Летом планируется сотни чартеров в неделю (pixabay.com)

Один из новых чартерных рейсов с 25 марта полетит из Украины в Каппадокию в Невшехир. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю до середины мая. Летать по четвергам и воскресеньям в Невшехир будет авиакомпания МАУ. Впрочем по самому популярному турецкому направлению – в Анталию – будут выполнять чартерные рейсы сразу несколько авиакомпаний: Azur Air, Wind rose, SkyUp, МАУ.

По информации Украинской ассоциациии турагентств (УАТА), в июне только в течении одной недели в Турцию полетит 326 рейсов, сообщают профильные туристические СМИ.

Фото: Экскурсии в Каппадокии (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в апреле

Несмотря на то, что для большинства туристов купаться в море во второй половине апреля будет еще холодно, этот нюанс вполне можно компенсировать подогреваемыми бассейнами, солнечными ваннами и прогулками на берегу.

Несмотря на то, что в Турции действует комендантский час, туристов ограничения не касаются и отели до начала высокого сезона предлагают большие скидки на проживание.

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом в туристических городах Турции от ведущих туристических компаний во второй половине апреля и выбрали самые низкие цены.

У турагентства "Coral travel" по раннему бронированию предлагают скидки до 65%, а первый взнос – 30%. Отдых в 3* отеле с завтраками в Кемере обойдется от 10527 гривен на двоих с вылетом 19 апреля, в Бодруме – от 10707 гривен с вылетом 16 апреля. В Мармарисе – от 11313 гривен с вылетом 23 апреля. В 4* в Алании – от 11826 гривен с вылетом 22 апреля. В 5* в Фетхие – от 24074 гривен yf 30 апреля.

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Фото: Отдых в Бодруме (pixabay.com)

У туроператора "Компас" – провести неделю вдвоем в Кемере в 3* отеле можно по цене от 14974 гривен с вылетом 26 апреля, в 3* в Анталии – от 16230 гривен, в 4* с завтраками в Алании – от 22467 гривен с вылетом 26 апреля, в 5* с питанием "soft all inclusive" в Алании – от 19558 гривен с вылетом 26 апреля.

У туроператора "Tez tour" – по раннему бронированию достаточно внести предоплату за тур от 1000 гривен. Так, в Кемере в 3* с питанием "все включено" можно отдохнуть по цене от 12908 гривен с вылетом 16 апреля, в 4* с питанием "все включено" в Кемере – по цене от 15094 гривен с вылетом 23 апреля, в 5* с питанием "ультра все включено" в Алании – от 16496 гривен с вылетом 23 апреля.

С 15 марта для въезда в Турцию необходимо заполнять электронную форму и указывать актуальный номер телефона, к которому будет привязан местный HES-код здоровья. Также необходимо получить перед вылетом негативный результат ПЦР-теста - это требование могут отменить 15 апреля.

Напомним, ранее мы писали, какую новую туристическую локацию готовят в Турции.

Также сообщалось, что в Турции объявили о нововведении для туристов.