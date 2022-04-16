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Символ матерей в бомбоубежищах. Картину "Мадонны" из киевского метро сделали иконой в храме Неаполя

Фото: Картина "Киевская мадонна" в Неаполе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Прототипом иллюстрации было фото киевлянки, кормящей младенца в метрополитене

Картина "Киевская мадонна в метро" стала иконой в католическом храме в Неаполе. Возле изображения киевлянки, которая кормит младенца на полу станции метрополитена, горят свечи и стоят цветы.

Рядом проводят богослужения, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице "Global Ukraine" в Facebook.

Снимки новой иконы на фоне священников и прихожан в храме сделал Василий Вербельчук.

История картины: героиня ночевала в метро с семьей и собакой

Автор рисунка Марина Соломенникова из Днепра случайно увидела фотографию женщины в метро, которая кормит младенца, сообщало издание risu.ua. Снимок вдохновил ее нарисовать картину, которая была бы символом всех украинских матерей, вынужденных прятаться от российского оружия в бомбоубежищах.

Фото: Киевлянка, попавшая на фото в метро (twitter.com/zeeck)

Иллюстрация стала известной в соцсетях, а самому художнице написал автор фото – венгерский фотожурналист Андраш Фьольдеш. Также из комментариев в соцсети Марина узнала, что героиня на фото - киевлянка Татьяна Близняк, с которой иллюстратор списалась.

Фото: "Мадонна" в католическом храме Неаполя (facebook.com/GlobalUkraineFoundation/Maksym Verbelchuk)

"Таня удивительно добрый и позитивный человек. Когда фотограф делал то ее фото, она с мужем, ребенком и собакой прятались от бомбежки и ночевали в метро. Таня говорит, что она в шоке из-за того, что таким образом стала популярна. А мне лично очень приятно , что мы нашли друг друга – и я, и фотограф, и Таня Близняк", - рассказала художница.

Иллюстрацию Марины опубликовал консультант ватиканского секретариата по делам коммуникаций Джеймс Мартин.

Эту работу и несколько десятков других по теме войны художница выставила на международную платформу, а заработанные средства передает на нужды армии.

Напомним, мы писали, что испанский город на неделю переименовали в Украину.

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